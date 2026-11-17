Per ora, però, manca una conferma ufficiale: sul sito di Amazon la fattura mensile risulta ancora tra le opzioni disponibili. A essere interessato è soprattutto chi compra spesso sul marketplace e preferisce ricevere un solo riepilogo, invece di gestire pagamenti separati per ogni ordine.

Oggi la fatturazione mensile Amazon permette ai clienti abilitati di riunire in una sola fattura tutti gli ordini fatti nello stesso mese solare. In pratica, chi acquista più prodotti tra il primo e l’ultimo giorno del mese non paga ogni ordine al momento dell’acquisto, ma riceve un conto unico nei primi giorni del mese successivo. Una soluzione comoda, soprattutto per chi compra spesso e vuole tenere d’occhio le spese senza rincorrere ricevute, addebiti e scadenze sparse.

La fattura unica viene emessa da Amazon all’inizio del mese seguente e deve essere pagata entro 14 giorni di calendario. Il saldo può avvenire tramite bonifico bancario; per le fatture in euro, secondo quanto indicato dalla piattaforma, è disponibile anche l’addebito diretto SEPA. Il principio è semplice: si compra ora, si paga dopo, ma entro una data precisa.

Stop entro il 2026? Per ora Amazon non conferma

Secondo Caschys Blog, testata tedesca che segue tecnologia e servizi digitali, Amazon starebbe preparando l’uscita graduale dalla fatturazione mensile entro la fine del 2026. Non si parlerebbe quindi di uno stop immediato, ma di un passaggio progressivo. Il punto, però, resta uno: al momento non c’è una comunicazione ufficiale dell’azienda.

Fatture e ordini online sul tavolo: l’immagine richiama il possibile passaggio dalla fattura mensile ai pagamenti per singolo acquisto.

Amazon non risulta aver pubblicato una nota specifica sulla possibile fine della fattura cumulativa mensile e, sul sito del gruppo, l’opzione compare ancora tra i metodi di pagamento. Per i clienti, dunque, la situazione resta in sospeso: la funzione c’è ancora e può essere usata dove prevista, ma potrebbe cambiare nei prossimi mesi. Nelle discussioni online prevale la prudenza: molti utenti aspettano una comunicazione diretta prima di considerare la novità definitiva.

Una fattura per ogni ordine: cosa cambierebbe nei pagamenti

La novità allo studio, sempre secondo il report, sarebbe una nuova formula di pagamento tramite fattura, ma molto diversa da quella attuale. Amazon non raccoglierebbe più gli acquisti in un unico documento mensile: ogni ordine avrebbe la sua fattura e andrebbe pagato singolarmente. Verrebbe meno, quindi, il vantaggio principale della formula usata finora: il rinvio del pagamento al mese successivo.

Con il nuovo sistema, l’importo legato al singolo acquisto sarebbe dovuto subito, senza attendere la chiusura del mese solare. Per chi compra poco cambierebbe forse non molto. Per chi invece fa diversi ordini in pochi giorni, la gestione diventerebbe più spezzettata. Niente più saldo unico, niente più riepilogo mensile da pagare entro due settimane. E anche il peso della spesa sarebbe più immediato: ogni ordine diventerebbe subito un pagamento separato e visibile.

Transizione e alternative: cosa devono fare adesso i clienti

La fase più delicata potrebbe essere quella di passaggio. Secondo quanto riportato, tra la chiusura del vecchio sistema di fatturazione mensile e l’arrivo della nuova opzione per singolo ordine, il pagamento tramite fattura potrebbe non essere disponibile per un periodo limitato. Non è chiaro quando potrebbe iniziare questa finestra, né quanto potrebbe durare.

Amazon, al momento, non ha indicato una data. In caso di sospensione, i clienti dovrebbero usare gli altri metodi già previsti dalla piattaforma: addebito diretto, carta di credito, carta di debito oppure saldo legato alle carte regalo Amazon. Per ora, comunque, non serve fare nulla. Chi usa la fattura mensile può continuare a controllare le email e l’area personale dell’account. Solo un avviso formale chiarirà se la modifica sarà confermata, con quali tempi e con quali effetti per chi paga gli acquisti a fine mese.