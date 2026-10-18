Amazon cambia ancora la politica sui resi: nuovi limiti per gli utenti

A segnalarlo è la Federazione tedesca dei commercianti al dettaglio Händlerbund, sulla base di un avviso comparso nel Sellerforum. La novità, secondo le prime indicazioni, riguarda sia gli articoli spediti direttamente da Amazon sia quelli venduti da operatori terzi sulla piattaforma. Per i clienti significa avere meno tempo per decidere. Per i venditori, invece, si apre una fase delicata: schede prodotto, condizioni di vendita e testi legali dovranno essere allineati, perché un termine indicato male può pesare davvero.

Il cambiamento principale è l’addio, per molte categorie, alla garanzia di reso volontaria di 30 giorni che Amazon aveva applicato finora oltre gli obblighi di legge. Dal 1° settembre 2026, chi vuole restituire un prodotto non desiderato dovrà registrare la richiesta entro 14 giorni dal ricevimento della merce. Una volta comunicata la volontà di recedere, avrà poi altri 14 giorni per spedire il reso.

La modifica, stando al messaggio citato nel forum dei venditori, non elimina il diritto di recesso. Riduce però il tempo iniziale a disposizione dell’acquirente per attivarsi. In sostanza, per una parte ampia del catalogo non ci saranno più i trenta giorni “di cortesia” per pensarci con calma. Sulle singole pagine prodotto, ha spiegato Händlerbund, i termini dovrebbero comparire in automatico, così da chiarire se per quell’articolo vale ancora il reso a 30 giorni oppure la nuova regola dei 14 giorni.

Per gli utenti abituati a comprare, provare e decidere con più calma, il cambio può farsi sentire soprattutto sugli acquisti meno urgenti. Un accessorio per la casa, una borsa, un prodotto per la cura personale: articoli spesso scelti online guardando foto e recensioni. Ma giudicati davvero solo dopo la consegna.

Le categorie coinvolte: dai prodotti per neonati all’elettronica mobile

L’elenco delle categorie interessate è lungo e molto vario. Secondo le informazioni riportate da Händlerbund, rientrano nella nuova politica i prodotti per neonati, gli articoli di bellezza, farmacia e cura della persona, giardino, casa e giardino, accessori per animali domestici, valigie, zaini e borse, cibo e bevande, bellezza di lusso, mobili, elettronica mobile, strumenti musicali e attrezzatura da dj, pneumatici, vino, accessori per uso commerciale, industria e scienza.

Documenti di reso e pacco aperto su una scrivania: l’immagine richiama la stretta sui tempi per restituire gli acquisti online.

La portata della misura, proprio per la varietà dei prodotti coinvolti, non è secondaria. Non si parla solo di articoli di nicchia o merce specialistica, ma anche di beni comprati spesso sulla piattaforma. Un venditore citato nel Sellerforum ha raccontato di aver ricevuto da Amazon una comunicazione sulla nuova impostazione, segnalando che il cambiamento sembrerebbe valere a prescindere dal modello logistico. Dunque anche quando la spedizione non passa direttamente dai magazzini del gruppo.

Resta comunque possibile che in alcune schede prodotto compaiano ancora termini più lunghi. Amazon, infatti, non vieta ai commercianti di offrire più tempo. In quel caso, però, si tratta di una scelta volontaria del singolo venditore. Non più della regola generale applicata in automatico a quelle categorie.

Fase transitoria: cosa vale per gli acquisti consegnati entro il 1° ottobre 2026

Per evitare un passaggio troppo netto, Amazon ha previsto una fase transitoria. I prodotti consegnati entro il 1° ottobre 2026 restano coperti dalla precedente garanzia volontaria di 30 giorni, anche se la modifica è scattata dal 1° settembre. Un dettaglio importante, perché tra ordine, spedizione e consegna possono passare diversi giorni.

In questo periodo, quindi, due clienti potrebbero trovarsi davanti a condizioni diverse in base al momento in cui ricevono il pacco. La data decisiva, secondo quanto indicato nelle comunicazioni ai venditori, è quella della consegna. Un acquisto arrivato entro il 1° ottobre mantiene il vecchio periodo. Uno consegnato dopo, se rientra nelle categorie coinvolte, segue invece la nuova regola.

La distinzione dovrà essere chiara anche nelle pagine informative e nelle conferme inviate agli utenti. Altrimenti il rischio è creare confusione proprio nel momento in cui il consumatore deve capire quanto tempo ha per muoversi. E 14 giorni passano in fretta, soprattutto se il pacco viene aperto in ritardo o se l’articolo è destinato a un regalo.

Venditori sotto pressione: testi legali da aggiornare e rischio diffide

La novità pesa soprattutto sui venditori terzi, chiamati a controllare con attenzione condizioni di vendita, pagine informative e testi legali collegati ai resi. Nel messaggio citato da Händlerbund, Amazon precisa che chi vende con gestione autonoma degli ordini può continuare a offrire un periodo di reso più lungo, aggiornando la propria politica di reso nella sezione dedicata.

Per molti commercianti questa possibilità può diventare anche un modo per distinguersi: concedere più tempo al cliente, magari mantenendo i 30 giorni, può essere un vantaggio rispetto ai concorrenti. Ma va scritto in modo chiaro. Informazioni vecchie o termini diversi tra scheda prodotto, condizioni generali e comunicazioni al cliente possono aprire la strada a contestazioni.

Il punto, avvertono le associazioni di categoria, è anche legale. In Germania, come in altri mercati europei, indicazioni sbagliate sui diritti dei consumatori possono portare a una diffida e a costi aggiuntivi per l’operatore. Da qui l’invito a verificare subito testi, modelli e automatismi. Per Amazon è un ritocco alla propria politica volontaria. Per chi vende sulla piattaforma, invece, è un aggiornamento da gestire con precisione, senza lasciare zone grigie.