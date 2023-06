Amazon che fai! Lo smartwatch da sportivi pro Suunto 9 Peak in super offerta ora!

Suunto 9 Peak è un orologio sportivo di alta gamma ideale per gli appassionati di sport all’aperto e gli atleti professionisti. Dispone di una serie di funzionalità avanzate, tra cui la navigazione GPS, il monitoraggio del battito cardiaco, la misurazione della quantità di ossigeno nel sangue, il monitoraggio delle attività, la durata della batteria ultra-lunga e molto altro ancora. Suunto è da sempre leader nel settore degli smartwatch per sportivi, un settore diverso e più specifico rispetto ai normali smartwatch. Il fatto che Amazon proponga questo dispositivo con un forte sconto del 24% non può che farci davvero piacere. Il risparmio rispetto al prezzo di listino è notevole, nelle nostre tasche rimangono ben 108 euro, a fronte di una spesa finale super vantaggiosa di 349 euro! Che dire… compratelo ora, è un’offerta davvero irripetibile!

Per veri sportivi… e non solo!

Suunto 9 Peak è stato progettato per resistere alle condizioni più estreme. La cassa in acciaio inossidabile ed il vetro in cristallo zaffiro resistente ai graffi garantiscono un’elevata durata. Inoltre, il cinturino in silicone resistente all’acqua garantisce il massimo comfort durante l’attività sportiva. La sopravvivenza è il suo primo punto di forza: Suunto 9 Peak è stato testato in conformità con standard militari (MIL-STD-810) per svolgere discipline sportive e avventure outdoor in condizioni molto impegnative. Inutile dire che è utilizzabile anche sott’acqua, ed è prodotto in Finlandia con il 100% di energia rinnovabile.

In termini di funzionalità, Suunto 9 Peak offre tutto ciò che ci si potrebbe aspettare da uno smartwatch sportivo di alta gamma. Con il GPS integrato, è possibile ricevere informazioni di navigazione precise in tempo reale, visualizzare le mappe e monitorare il percorso. Inoltre, l’orologio è dotato di una bussola elettronica, un altimetro e un barometro, per aiutare gli utenti a navigare e monitorare le condizioni atmosferiche durante le escursioni in montagna.

Per monitorare la prestazione sportiva, Suunto 9 Peak offre una vasta gamma di funzioni di monitoraggio dell’allenamento. Ad esempio, è possibile misurare la durata e l’intensità dell’attività, il consumo di calorie, il monitoraggio del riposo notturno e la misurazione dell’ossigeno nel sangue. Inoltre, grazie al supporto per le app di terze parti, è possibile personalizzare ulteriormente l’esperienza di allenamento con le app preferite.

La batteria ultra-lunga del Suunto 9 Peak è una delle funzionalità più apprezzate dagli utenti, in quanto garantisce fino a 170 ore di durata con GPS attivo e fino a 25 giorni con monitoraggio attivo 24/7.

Non è solo uno smartwatch eccezionale, Suunto 9 Peak è il Re degli smartwatch per sportivi, con caratteristiche estreme che solo Suunto può garantire. Amazon lo sconta di oltre 100 euro: ci troviamo di fronte ad un’offerta davvero allettante, per un device ideale per tutti, non solo per gli sportivi pro!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.