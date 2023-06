Amazon che fai? Un velocissimo monitor da gaming Asus a prezzo di saldo! Meno 37 per cento!

Asus vuol dire prodotti top per il mondo gaming PC, ASUS TUF Gaming VG249Q, 23.8” FHD è proprio uno di questi. Questo monitor da 24 pollici è una vera e propria scheggia, ha tutto quello che serve per poter giocare al massimo del dettaglio su computer. Amazon ci fa un bel favore oggi, da una bella sforbiciata al prezzo di listino tagliandolo del 37%. Il nostro saldo mensile ci ringrazia, si risparmiano 100 euro tondi tondi, da 269 euro il costo è ora 169 euro! Non lasciatevelo scappare, prendetelo ora!

Top in tutto!

ASUS TUF Gaming VG249Q ha una cornice nera sottile e una base in metallo che gli conferisce un aspetto solido e stabile. Reggerà senza problemi quei momenti in cui la frustrazione da sconfitta può colpire i gamer più esigenti. I pugni sul tavolo non lo spaventano!

Il monitor è dotato di un pannello IPS da 23,8 pollici con risoluzione FHD e frequenza di aggiornamento a 144 Hz. Siamo quindi davanti ad un display estremamente veloce. Inoltre, ha un tempo di risposta da 1 ms e la tecnologia ASUS Extreme Low Motion Blur, che riduce ulteriormente la sfocatura e il ghosting nei giochi veloci. E come se non bastasse supporta la tecnologia FreeSync, che elimina il tearing e lo stuttering sincronizzando la frequenza di aggiornamento del monitor con quella della scheda grafica AMD Radeon. E se il nostro PC monta una NVIDIA GeForce, non c’è problema, ASUS TUF Gaming VG249Q supporta anche Adaptive-Sync.

Ma le meraviglie tecnologiche che mandano in brodo di giuggiole i gamer più attenti non finiscono qui: il monitor ha anche diverse funzioni dedicate ai videogiochi, come GamePlus, che offre mirini personalizzabili, timer, contatore FPS e allineamento display. Presente anche Shadow Boost, che migliora i dettagli nelle aree scure senza sovraesporre quelle chiare. Non manca nulla, vero?

Asus produce solo tecnologia di alto livello, capace di soddisfare alla grande i giocatori che vogliono solo il meglio. TUF Gaming VG249Q, 23.8” FHD è un monitor spettacolare, ed è davvero fantastico che Amazon lo sconti del 37%!

Acquisto super consigliato si risparmiano 100 euro!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.