Amazon della CUCCAGNA: Apple, Samsung, Xiaomi e altri brand, è SVENDITA TOTALE

Amazon ha lanciato una serie incredibile di sconti incredibile su un assortimento di prodotti delle migliori marche come Apple, Samsung, Xiaomi, Motorola e molti altri. È quindi oggi il momento perfetto per fare affari incredibili. Insomma, se ad esempio stai cercando un nuovo smartphone, puoi avere l’occasione di aggiudicarti gli ultimi modelli di iPhone, Samsung Galaxy e Xiaomi a prezzi mai visti prima. Ecco una selezione:

Su Amazon continuano le clamorose offerte riservate ai prodotti Apple. Oggi tocca all’ottimo iPhone 13 Galassia (128GB) che trovi nella sua elegante colorazione Galassia venduto ad appena 599€ euro e con le spese di spedizione gratuite grazie ai servizi Prime. Un’ottima promozione (lo sconto è del 21%), ovvero una di quelle che se non sfrutti subito poi te ne penti per i prossimi anni.

Con driver da 13mm, queste cuffie Bluetooth danno alti chiari e bassi profondi. Grazie alla tecnologia CVC, riducono l’85% del rumore. 21 ore di prestazioni costanti in viaggio, lavoro o relax. Inoltre grazie all’ultima tecnologia Bluetooth 5.3, queste cuffie wireless offrono una connessione stabile e una trasmissione rapida fino a 15 metri di distanza.

Con le eccellenti offerte di oggi, l’acquisto di un Controller Sony DualSense non è più un investimento improponibile. L’eccellente pad è in promozione a 54€ su Amazon col 20% di sconto, e le spedizioni super veloci e gratuite. Assolutamente nuovo, gode naturalmente di 2 anni di garanzia ufficiale. Non parliamo di uno sconto epocale, ma certo che comunque 20€ in meno non sono da buttare via.

PlayStation 5 SLIM torna disponibile venduta e spedita da Amazon con addirittura un piccolo a significativo sconto del 14%. La console, progettata per offrire più opzioni e versatilità rispetto ai modelli precedenti, è disponibile ora su Amazon a soli 474€ incluse le spedizioni gratuite.

La Kingston DataTraveler Exodia M è la soluzione di storage ideale per chi cerca prestazioni affidabili e design pratico. Con la velocità della porta USB 3.2 Gen 1 e un cappuccio removibile che combina eleganza e praticità, per questo vi consigliamo di sfruttare lo sconto di oggi del 35% su Amazon che ve la fa prendere a soli 10€ circa, per accaparrarvene almeno una. Non te ne pentirai.

Lo smartphone Xiaomi Redmi 13C è il dispositivo perfetto per chi cerca un telefono affidabile senza spendere una fortuna. Con una memoria interna da 256GB e 8GB di RAM, questo smartphone offre spazio più che sufficiente per memorizzare tutte le tue app, foto, video e altro ancora.

Il Motorola edge 30 Neo dal taglio 8GB/256GB, ovverosia il primo dispositivo ad arrivare con i colori di tendenza selezionati nell’ambito di una partnership a lungo termine tra Motorola e Pantone, riferimento mondiale per brand e designer di tutto il mondo in tal senso, costa solamente 190€.

Per ascoltare musica, guardare film o seguire lezioni online, le cuffie offrono un’esperienza di utilizzo libera e confortevole. Gli eccellenti Apple AirPods, con custodia di ricarica tramite cavo (seconda generazione), sono i questo momento preciso in offerta su Amazon a soli 113€.

