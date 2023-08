Amazon delle chicche NASCOSTE: 10 prodotti unici e innovativi che non avresti mai pensato di trovare

L’Amazon delle chicche nascoste offre una vasta gamma di oggetti tech curiosi ma incredibilmente utili, pronti a sorprenderti e ad arricchire la tua vita quotidiana. Questi oggetti non solo aggiungeranno un tocco di originalità alla tua vita quotidiana, ma si riveleranno anche incredibilmente funzionali. Preparati a lasciarti affascinare da queste perle nascoste, pronte a semplificare la tua routine e a regalarti momenti di svago indimenticabili!

Le chicche originali di Amazon

Maschera con cuffie

Una di queste è la maschera con cuffie integrate per dormire, ricaricabile. Caratterizzata da un comodo design 3D e realizzati in spugna leggera, questo gadget ti consente di coprire con delicatezza gli occhi per oscurare tutto, ma avendo delle cuffiette integrate che funzionano col Bluetooth, ti permette anche di collegarti a un qualsiasi device che trasmette musica per ascoltare i tuoi brani preferiti mentre ti addormenti. La morbida superficie in peluche e la fascia elastica si adattano alla testa senza fastidi di sorta. Costa 18€ e funziona alla grande.

Dispositivo anti-russamento

Dispositivo anti russamento. Questo strano accessorio potete utilizzarlo voi o regalarlo al vostro partner nel caso russi come un caimano che ha appena finito di ingoiare una tigre del Bengala. In estrema sintesi, tramite dei sensori percepisce il suono del russamento e allora inizia a massaggiare i muscoli mandibolari attraverso degli impulsi di vibrazione di diverse frequenze per promuovere il rafforzamento muscolare e regolare il ritmo respiratorio. Il suo prezzo è di 19€.

Lampada e macchina da suono rilassante

La macchina del suono rilassante è un altro accessorio di quelli irrinunciabili se si vuole dormire bene. Il dispositivo combina luce notturna soffusa e suono rilassante, ed emette suoni di onde dell’oceano, pioggia e in generale sonorità che aiutano a rilassare, alleviando lo stress e l’ansia, stimolando l’addormentamento. Propone 12 atmosfere sonore, per un sonno migliore. Il timer di spegnimento opzionale riduce delicatamente il volume dopo 15, 30 e 60 minuti per consentire il passaggio al sonno. Anche l’illuminazione del pannello frontale si attenua automaticamente per un riposo senza distrazioni. Prezzo: 19€.

Cuscino smart concilia sonno

Il cuscino smart che concilia il sonno. Ebbene sì, esiste anche questo. Un cuscino che ha uno speaker integrato e che ti permette di ascoltare della buona musica rilassante per addormentarti più in fretta. Haun jack da 3.5 mm lo rende adatto a qualsiasi smartphone, tablet e lettore musicale. Inoltre non necessita di batterie. In questo momento su Amazon costa appena 15€.

Termometro igrometro

Questo termometro igrometro è una vera e propria chicca. Il dispositivo, infatti, è molto utile per conoscere temperatura e umidità ambientali in qualsiasi momento. Il tutto spendendo la misera cifra di 5€ circa, complice lo sconto del 22% più il coupon del 10% che dovrete spuntare sulla pagina del prodotto. Le spedizioni son super rapide e gratuite.

Mini kit DIAGNOSTICA auto

Quando si accende una spia sul cruscotto dell’auto spesso ci sale il panico: cosa sarà, qualcosa si sta guastando e quanto costerà ripararlo? E allora, per evitare di stressarsi oltre il dovuto, forse è meglio utilizzare un semplice quanto completo kit come quello che ti suggeriamo oggi. Il tutto a soli 19€ e con le spedizioni gratuite. Non male, no?

Mini robot con telecamera WiFi

Per salvaguardare la nostra sicurezza e quella dei nostri cari è importante dotarsi di dispositivi che possano aiutarci a rendere un po’ più sicura la nostra abitazione. Stiamo parlando di AntDau71, un simpatico quanto utilissimo mini robot camera che è davvero super utile per tenere sott’occhio la tua casa. Costa appena 36 euro ma ti garantisce la copertura visiva e sonora di un ampio perimetro interno e esterno.

Misuratore della qualità dell’Acqua TDS PH 2 in 1

Questo kit contiene misuratore della qualità dell’acqua TDS PH 2 in 1 è lo strumento perfetto per testare la qualità dell’acqua e la sua temperatura EC in pochi secondi. In questo modo avrete sempre a portata di “vista” l’equilibrio del pH di liquidi in una varietà di applicazioni. Fai tuo questo piccolo gioiellino a soli 9€: le spedizioni sono gratuite grazie ai servizi Prime.

Mini deodorante frigorifero USB

Il generatore di ozono TRILINK O3 è un purificatore d’aria intelligente, riducendo efficacemente gli odori sgradevoli in ambienti chiusi come frigoriferi, congelatori, scarpiere, armadi, guardaroba, auto, camere per animali, ecc. Prolunga anche la durata di conservazione del cibo riducendone il deterioramento. Su Amazon per ora lo trovi a 28€ ma spesso viene proposto in offerta a prezzi un tantino più bassi.

Porta salse per auto

Questo fantastico gadget, con soli 7€ di spesa ti permette di goderti delle squisite prelibatezze acquistate dal tuo fast food preferito durante un viaggio in auto immergendole nel ketchup o in altre salse senza il bisogno di doverle tenere in mano o il rischio di farle cadere. E’ da attaccare alle fessure di ventilazione della tua auto, uno per il conducente e uno per i passeggeri.

