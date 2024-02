Amazon delle NEVI: 10 prodotti INDISPENSABILI per un weekend in MONTAGNA perfetto

Silenzio, aria pulita, scenari suggestivi, sport e relax: è arrivato finalmente il momento dell’anno in cui potersi godere un po’ la neve. Che sia per un weekend o più giorni in montagna, prima di mettersi in viaggio è importante preparare al meglio la valigia e su Amazon.it è possibile trovare tutto il necessario da portare con sé, e a prezzi convenienti, per trascorrere una vacanza sulla neve indimenticabile con gli amici e la famiglia.

In montagna con allegria e tanta tecnologia

A cominciare dall’abbigliamento che deve essere essenziale ma funzionale, fino ai vari gadget tech perfetti per rendere tutto più piacevole, dagli occhiali da sole con fotocamera integrata con i quali è possibile riprendere la discesa fino alle soluzioni più disparate per rimanere sempre connesso ascoltando musica o rispondendo alle chiamate come ad esempio il cappellino smart.

Cappello con auricolare Bluetooth

Iniziamo con l’immancabile cappello invernale, unisex e adattabile a ogni viso. Si declina in versione sportiva o elegante, corredato da un paio di guanti inclusi che ti permettono di maneggiare e usare lo smartphone senza intoppi. Ma in più, quello che ti suggeriamo, è anche smart. Proprio così, ha implementato un auricolare Bluetooth molto utile. Su Amazon hai la possibilità di provare, portandone uno a casa a 23€. Spedizioni rapide e gratis.

Lo zaino smart

Per chi ama viaggiare o fare lunghe passeggiate in montagna o nelle città d’arte, niente di meglio di una una comoda borsa a tracolla dove tenere tutto l’occorrente, dall’acqua fresca al telefono, tablet, iPad o altri dispositivi. Si tratta di uno zaino smart al quale puoi collegare un powerbank per ricaricare comodamente lo smartphone o il tablet, e connettere e pure un paio di cuffie. E poi, ovviamente, puoi trasportaci ciò che vuoi. Lo trovi su Amazon a soli 33€, incluse le spese di spedizione. Un affare.

Borraccia termica con LED

Sempre su Amazon trovi questa borraccia intelligente super utile. Così non rimarrai mai a bocca asciutta e disporrai di un bel caffè caldo, Tè o di qualche goccia di riscaldante grappa, a seconda del caso, e potrai dissetarti quando vuoi. Il prezzo? Appena 15 euro, con spedizioni rapidissime e sicure tramite Amazon.

Occhiali da sole con fotocamera HD b luetooth

Per poter sciare o fare escursioni immortalando il momento ma senza perdersi in distrazioni, niente di meglio di questo paio di occhiali da sole che oltre a proteggere la vista riprendono quanto accade intorno. Montano infatti una fotocamera HD da 1080p con la quale puoi fotografare o registrare gli scenari naturali nei quali ti imbatterai, anche mentre sei i n movimento o guidi.

Settimana bianca con Amazon

Immancabili nella valigia per la settimana bianca sono anche tutti quei prodotti per proteggere la pelle. Per esempio, creme viso e mani così come gli stick per le labbra sono importantissimi, anche se si ha l’intenzione di rilassarsi su una sdraio fuori dal rifugio a godersi i raggi del sole. Dulcis in fundo, qualche gadget per divertirsi in totale tranquillità insieme a tutta la famiglia.

