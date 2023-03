Amazon è INARRESTABILE: le cuffie OPPO Enco Air2 crollano a 39€

È normale pensare che questa offerta di Amazon sulle cuffie true wireless OPPO Enco Air2 sia frutto di uno strano errore di prezzo, ma in realtà è tutto vero: quest’oggi ti bastano appena 39€ per riceverle a casa in 1 giorno e solo e addirittura senza costi di spedizione (solo per i clienti Amazon Prime).

Nonostante lo stordente sconto del 43% che fa crollare il prezzo di vendita al prezzo di una cena per due in pizzeria, le cuffie del colosso cinese hanno tutte le carte in regola per soddisfare le tue personali esigenze in termini di qualità acustica.

C’è il 43% di sconto su Amazon per le cuffie OPPO Enco Air2: affare d’oro

Oltre a montare un modulo Bluetooth 5.2 per la trasmissione a lunga distanza di tracce audio ad altissima risoluzione, le Enco Air2 di OPPO vantano una incredibile batteria capace di assicurarti ben 24 ore di autonomia (merito della ricarica rapida), semplici comandi touch per gestire facilmente sia l’audio che le telefonate e anche il supporto ad Android e iOS.

Come se non bastasse, il tutto è ulteriormente impreziosito anche da un telaio impermeabile agli schizzi d’acqua (certificazione IPX4) e anche il pieno supporto alla cancellazione del rumore per ascoltare le tue canzoni preferite senza disturbi esterni anche in mezzo al traffico.

Ad appena 39€ questa di oggi è l’occasione da prendere al volo per ricevere a casa un paio di cuffie belle, comode da indossare per tantissime ore, economiche e soprattutto di qualità.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.