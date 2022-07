Amazon Echo di 4ª generazione ad un prezzo FOLLE: approfitta dello sconto del 35%

Con Alexa, puoi fare di tutto, dal controllare i dispositivi domestici intelligenti compatibili a porre domande sul tempo. Puoi riprodurre e controllare la musica direttamente dall’altoparlante semplicemente chiedendo all’assistente vocale. Se preferisci non utilizzare Alexa, ci sono dei pulsanti integrati nella parte superiore dell’altoparlante. Presente anche il pulsante di azione, un pulsante muto e due pulsanti del volume. Puoi acquistare la nuova versione su Amazon pagando solo 64,99€ invece di 99,99 euro.

Se preferisci non usare la tua voce, Echo (4a generazione) ha Spotify Connect integrato in modo da poter riprodurre musica direttamente dall’app Spotify senza dover utilizzare Alexa. Questo è utile quando disattivo il microfono ma voglio comunque ascoltare la musica. Echo ha anche il Bluetooth 5.0, quindi puoi usarlo come un normale altoparlante anche se il tuo dispositivo sorgente non riesce a connettersi al Wi-Fi.

Amazon Echo (4a generazione) suona significativamente meglio rispetto alle precedenti generazioni grazie ai suoi driver più grandi. Questo Echo ne ha 3 in totale: due tweeter da 20 mm e un singolo woofer al neodimio da 76 mm.

Se stai cercando un altoparlante intelligente che suoni bene e ti dia accesso a tutti i dispositivi compatibili con Alexa, allora Amazon Echo (4a generazione) è sicuramente una buona scelta. Non solo ha un bell’aspetto, ma possiede anche un audio di qualità. Approfitta ora dello sconto del 35%, e risparmia sulla spedizione abbonandoti al servizio Prime di Amazon.

