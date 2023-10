Amazon Echo Dot, il prezzo è CROLLATO di oltre la metà: meglio affrettarsi!

Amazon Echo dot è quello che ci vuole per rendere la tua casa smart ma anche la tua vita più leggera. Puoi farci di tutto: gestire gli altri elettrodomestici smart, ascoltare musica con un suono potente e cristallino, chiedergli le previsioni meteo anche per i giorni seguenti, sottoporgli domande, fare chiamate in vivavoce, impostare timer svegliarsi o per cucinare, e tanto altro! Oggi lo paghi solo 21 euro, grazie allo sconto eccezionale del 66%! Ma non dura per sempre e occorre affrettarsi! Parliamo di un dispositivo di quinta generazione, quindi ulteriormente migliorato nelle sue performance.

Amazon Echo Dot 5ª generazione: le caratteristiche

Come dicevamo, Amazon Echo Dot 5ª generazione offre voci più nitide, bassi più profondi e un suono più ricco in ogni stanza. Grazie alla comoda connessione bluetooth puoi proiettare musica dal tuo smartphone da qualsiasi piattaforma: Youtube, Amazon Music, Apple Music, Spotify, Deezer e altri servizi musicali. Il colore blu notte è stupendo e bene si abbina all’anello Led blu posto nella parte inferiore, quindi anche discreto. Puoi chiedere ad Alexa le previsioni del tempo e imposta dei timer con la voce, ricevi risposte alle tue domande e ascolta le barzellette più divertenti. Puoi anche impostare la sveglia per il mattino o il pisolino pomeridiano.

Ma Amazon Echo dot è fondamentale anche per controlla i dispositivi per la tua smart home compatibili con la tua voce e con le routine, attivate dai sensori di temperatura integrati. Tra le novità troviamo anche il ventilatore intelligente che si può attivare quando la temperatura va sopra il livello desiderato. La privacy è garantita, spegnendo per esempio il microfono.

Insomma, un dispositivo utile e divertente, che oggi paghi solo 21 euro, grazie allo sconto del 61%!

