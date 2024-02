Amazon Echo Hub disponibile da oggi in Italia: acquistalo e rendi la tua casa più SMART

Amazon lancia Echo Hub, il nuovo pannello di controllo per la Casa Intelligente con integrazione Alexa. Disponibile in Italia su Amazon.it al prezzo di 199,99€, offre un modo più semplice di gestire i dispositivi compatibili.

Amazon lancia Echo Hub corri a bloccarlo

Secondo una ricerca del Politecnico di Milano, il mercato delle soluzioni IoT per la Smart Home in Italia è cresciuto del +5% nel 2023, superando gli 800 milioni di euro. Gli utenti desiderano una casa interattiva e Echo Hub si propone di soddisfare questa esigenza, offrendo un’esperienza visiva e tattile avanzata. Alexa è già presente in milioni di case in tutto il mondo, e il numero di dispositivi collegati continua a crescere.

Echo Hub è dotato di uno schermo touch da 8 pollici e consente di gestire dispositivi, controllare sistemi di sicurezza Ring, avviare routine e molto altro. Facile da installare, include un hub per la Casa Intelligente compatibile con Zigbee, Bluetooth, Matter e Thread, supportando oltre 10.000 dispositivi domestici intelligenti.

Prezzi e disponibilità

Echo Hub è disponibile da oggi su Amazon.it a 199,99€. La base di supporto, acquistabile separatamente, è disponibile a 34,99€. Oggi, i pannelli per la Smart Home hanno un costo elevato e richiedono l’intervento di installatori professionali. Con Echo Hub, Amazon offre una soluzione più accessibile e facile da installare, contribuendo a rendere la tecnologia nelle case dei clienti ancora più semplice.

