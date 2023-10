Amazon eero Pro 6: il Wi-Fi di livello è in SCONTO!

Non è facile creare una rete casalinga Wi-Fi che funzioni in modo impeccabile. Ultimamente, grazie alla tecnologia Wi-Fi Mesh, è sempre più semplice espandere la connettività di rete in casa e all’aperto. I vari operatori di telefonia hanno proposto le proprie soluzioni, ma per i più esigenti non bastano. Ecco quindi il sistema Amazon eero Pro 6: permette di raggiungere prestazioni al top oltre che coprire appartamenti, case ed uffici molto ampi. Oggi Amazon sconta del 48% il sistema da due dispositivi. Il prezzo? Solo 299,99€!

eero Pro 6: il Wi-Fi come non l’hai mai provato prima

Il tuo Wi-Fi non arriva nella stanza che utilizzi di più? Hai già provato a utilizzare extender e non hai ottenuto alcun risultato? Ecco il prodotto che ti permetterà di risolvere una volta per tutti i problemi di rete della tua abitazione.

Amazon, da qualche tempo, ha portato in Italia i suoi prodotti eero. Con il passare del tempo, sono diventati sempre più prestanti fino ad arrivare ai modelli attualmente in vendita. Chi è in cerca di un sistema di ottimo livello in grado di gestire la rete casalinga adattandosi alle varie esigenze, non può che considerare l’acquisto del sistema eero in sconto a due dispositivi.

Il prodotto si adatta perfettamente a case di 190 mq, anche su più livelli: impostati correttamente, è necessario collegare via cavo un solo dispositivo. L’altro, con pochi semplici passaggi effettuabili anche direttamente tramite l’applicazione ufficiale, permette di collegarsi alla rete ed estendere il segnale Wi-Fi anche senza cavo di rete collegato.

eero si configura in modo molto semplice anche via applicazione: in pochi minuti, sarete subito operativi e potrete utilizzare la nuova rete Wi-Fi di casa. eero Pro 6 si integra con il servizio Plus che offre una serie di servizi aggiuntivi. Tra questi, c’è la possibilità di filtrare pubblicità e siti web specifici in modo da preservare la navigazione web dei più piccoli.

Oggi c’è un’offerta di cui approfittare. Amazon eero Pro 6 è in sconto nella variante da due device. Il prezzo? Solo 229,99€ con ben il 48% di ribasso sul prezzo di listino. Approfittane subito!

