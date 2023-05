Amazon ESAGERA con questo sconto: Galaxy Watch 5 ad un prezzo davvero RIDICOLO

Vuoi tenerti sempre aggiornato su tutto quello che riguarda la tua salute fisica, i passi che fai ogni giorno per raggiungere l’unievrsità o il lavoro? Beh, allora non dovresti davvero rinunciare a questo Galaxy Watch 5, oggi te lo porti a casa a soli 199€, invece di 299€, quindi è davvero super scontato.

Una promo davvero incredibile, che è stata appena sbloccata su Amazon. Corri subito a vederlo, perché oggi te lo porti a casa con lo sconto del 33%. Aggiungilo al carrello, così al checkout lo troverai scontato automaticamente dal sito.

Galaxy Watch 5 monitoraggio benessere, fitness tracker, batteria a lunga durata, Bluetooth

Un Galaxy Watch davvero incredibile, dal colore nero. Perfetto per ogni tipo di esigenza e situazione. Potrai monitorare ogni lato del tuo benessero fisico e controllare quanti passi fai ogni giorno.

Questo modello di Galaxy Watch, monitora sempre il sonno con la tecnologia di tracking del sonno. La nuovissima tecnologia di Galaxy Watch 5 in grado di pianificare l’ora in cui andare a dormire. Ma non solo è in grado di rilevare anche il russamento. Così comprende e traccia le fasi del tuo sonno in ogni momento della giornata e della notte.

Dotato anche di un sensore Samsung BioActive 3 in 1, che è in grado di controllare tre parametri di salute: sensore di analisi dell’impedenza bioelettrica, sensore cardiaco elettrico (ECG) e sensore di frequenza cardiaca ottica. Inoltre, il Galaxy Watch5 impiega solamente 30 minuti per passare alla metà della carica, partendo da zero.

La promo del giorno è proprio questa: un Galaxy Watch 5 davvero incredibile, dal colore nero perfetto per ogni occasione ed esigenza. Corri immediatamente su Amazon, se lo vuoi trovare ancora scontato e ad un prezzo davvero ridicolo.

