Amazon ESAGERA: Samsung Galaxy Book 3, oggi prezzo da OUTLET

Hai voglia di cambiare pc? Ne cerchi uno davvero pratico e anche di altissima qualità? Pensa, che oggi Amazon ha davvero esagerato con questa cifra. Se corri immediatamente, potrai portarti a casa il Galaxy Book 3 di Samsung a soli 879€, invece di 1149€, una vera occasione da non farsi scappare!

Il tuo vecchio pc ormai ti ha stufato? Nessun problema! Oggi Amazon ti viene davvero incontro con un mega sconto mai visto prima di oggi. Il Galaxy Book 3 scontato del 23%. Che aspetti? Aggiungilo al carrello, poi lo troverai scontato automaticamente al checkout.

Samsung Galaxy Book 3, Intel Core i5, display da 15.6″, oggi Amazon te lo svende

Galaxy Book 3, dal colore nero, ha mandato tutto Amazon in tilt dopo lo sconto shock del giorno. Design fluido, elegante, semplice ma funzionale. Una vera bomba per gli amanti del marchio Samsung.

Questo modello di Samsung, ti garantirà il massimo in ogni operazione, proprio grazie al nuovissimo processore Intel Core di 13a generazione. Così, da offrirti sempre prestazioni veloci e anche molto affidabili per essere produttivo al massimo e ogni giorno. Perfetto per essere posizionato all’interno dello zaino da viaggio, leggero e pratico.

Dotato anche di un’ampia gamma di porte integrate, per ottenere prese e versatilità che tutti cerchiamo al giorno d’oggi lavorando sempre al pc. Una batteria da ben 54 Wh, che ti garantirà anche fino a 14 ore di durata, così da poter lavorare sempre e in ogni momento. Funziona perfettamente anche con tutti gli altri dispositivi Galaxy.

Non aspettare ancora troppo! Questo Galaxy Book 3 sta davvero andando a ruba su Amazon, corri a vederlo! Oggi, con mega sconto del 23%, mai visto prima d’ora. Design compatto, leggero e super elegante, perfetto per le attività lavorative ma anche per il tuo svago.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.