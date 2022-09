Amazon fai-da-te: sei attrezzi curiosi ed economici per gli amanti del bricolage

Per tutti coloro che amano rilassarsi facendo tanti piccoli o grandi lavoretti a casa o in campagna, anche in Estate, non mancano dei gadget e degli oggettini utilissimi da sfruttare per il loro hobby. Anche su questi prodotti oggi Amazon effettua una serie di interessanti promozioni. E allora, perché non approfittarne? Ecco alcuni dei prodotti secondo noi più interessanti per gli amanti del fai-da-te.

Guanti con luci al LED integrate

Guanti con luci al LED integrate, tue a 13€. Molte volte ci troviamo a dover fare qualche lavoretto urgente di manutenzione praticamente al buio. Magari è andata via la corrente in casa, oppure siamo rimasti in panne di sera con l’auto e abbiamo bisogno di dare un’occhiata dentro al cofano. Con questa coppia di guanti risolvi tutti questi problemi. Con loro non è più necessario lavorare con una torcia o portare con sé una lampada frontale ingombrante:. In più mantieni le mani libere mentre lavori.

Trapano/Avvitatore brushless con percussione

Il motore con tecnologia Brushless (senza spazzole) consente fino al 25% di autonomia in più e fino al 50% di maggior potenza del prodotto (rispetto al modello EGBL188) con 28.050 colpi al minuto per forare su muratura e calcestruzzo. L’ottima accuratezza in ogni applicazione è garantita dalle 2 velocità meccaniche (alta velocità per forare su legno e metallo, bassa velocità per avvitature precise) e dai 24 punti di regolazione della coppia di serraggio.

Accessorio multiuso 12-in-1 fai-da-te

Accessorio multiuso 15-in-1: prezzo totale 24€. Coltello multiuso, martello, cavatappi, di tutto di più in questo bellissimo e originale accessorio. Realizzato in acciaio inossidabile con manico in legno, resistente, robusto e portatile, lo strumento multifunzionale include martello da carpentiere, utensile da taglio, pinza di bloccaggio, pinza a becchi piatti, maniglia di azionamento, molla di ritorno, blocco dell’impugnatura, mini coltello, coltello da taglio, chiave a brugola, apriscatole, cacciavite a croce, forchetta da pesce, sega, lima , cacciavite piatto, lama di coltello seghettata.

Torcia telescopica magnetica al LED

Torcia telescopica magnetica al LED, costo del prodotto, 15€. Questa pazzesca torcia magnetica flessibile al LED è dotata di 3 luci super luminose e grazie a collo morbido a 360 gradi e alla base con un potente magnete incorporato, puoi regolarne altezza e angolazione, posizionandola dove vuoi per indirizzare la luce dove hai bisogno. Illumina i luoghi bui, stretti e difficili da raggiungere per fornire una visibilità che la maggior parte delle torce non può offrire.

Mini livella t ascabile multiuso

Mini livella tascabile 100 mm, ad appena 1€ circa. Se come siete amanti del fai-da-te, ma poi al momento di mettervi all’opera vi accorgete che manca sempre qualcosa per completare i lavoretti di casa, magari per disporre in maniera dritta mensole e quadri, allora non potete lasciarvi sfuggire un’occasione come questa. La livella è piccola e resistente, fatta in alluminio. Ha una base piana e misura circa dieci centimetri di lunghezza. Questo le permette di essere portata ovunque comodamente in una tasca dei pantaloni o perfino in un borsellino per averla sempre a portata di mano.

Bracciale magnetico fissa viti

Bracciale magnetico per fissare viti, chiodi e attrezzi, al prezzo di 11€. Un oggetto super utile: questo cinturino con 15 magneti potenti, fa sì che la fascia magnetica degli strumenti si avvolga intorno a quasi tutto il polso. La sua ampia superficie può facilmente tenere oggetti magnetici come viti, chiodi, punte di cacciavite, punte da trapano, dadi, rondelle e bulloni, ecc. Quindi è perfetto per avere tutto a portata di mano mentre si lavora.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.