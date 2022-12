Amazon finalmente cede: guarda l'incredibile prezzo del Galaxy Tab S5e

Il Samsung Galaxy Tab S5e è forse il meno pubblicizzato della numerosa famiglia di tablet dell’azienda coreana. Eppure non per questo ha qualcosa da invidiare ai “fratelli maggiori” più reclamizzati. Questo dispositivo è dotato di 4 GB di RAM e di 64 GB di memoria interna, espandibile tramite microsd fino a 512gb, e ha tutta la potenza di cui hai bisogno per gestire ogni situazione senza rallentamenti. Gode perfino di lettore di impronte digitali laterale e riconoscimento facciale, per proteggere i tuoi dati. Oggi lo puoi trovare scontato del 39% a soli 312€, anziché a 509 Euro, con uno sconto quindi di ben 203€. Le spedizioni sono gratis grazie a Prime.

Samsung Galaxy Tab S5e: più di un semplice tablet

E con i suoi 5,5 mm di spessore e solo 400g di peso, Galaxy Tab S5e è davvero piacevole da tenere in mano. In questo modo puoi rilassarti e navigare tranquillamente tra i tuoi contenuti, oppure gestire gli elettrodomestici della tua casa connessa senza sforzo tramite apposita app. A proposito, grazie alla funzione integrata bixby voice, con un semplice comando vocalepuoi fare riprodurre la tua playlist musicale o a controllare gli elettrodomestici della tua casa connessa.

Lo schermo sAMOLED da 10.5″ fa poi il resto: è in grado di riprodurre colori perfetti ed una profondità d’immagine straordinaria. Così potrai immergerti totalmente nei tuoi film preferiti o nelle serie TV di Netflix, ad esempio. I quattro altoparlanti AKG di Galaxy Tab S5e, ti consentono di ascoltare la tua musica preferita su Spotify con un suono ricco, incredibilmente realistico.

E con l’audio surround tridimensionale di Dolby Atmos, ti immergerai completamente nei contenuti visualizzati sul tuo schermo. Galaxy Tab S5e è dotato di una batteria a Ricarica Rapida da 7.040 mAh. Questo significa che puoi goderti fino a 14,5 ore di visualizzazione senza doverti preoccupare di rimanere a corto di batteria.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.