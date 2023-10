Amazon Fire TV Cube, non attendere Festa offerte: oggi lo paghi pochissimo

Se è vero che la Festa delle Offerte Amazon Prime 2023 sia alle porte (10 e 11 ottobre prossimi) alcune offerte sono già irrinunciabili e imperdibili! Anche perché non è detto che le ritroverai in quei giorni. Si tratta di Amazon Fire TV Cube, un Lettore multimediale per lo streaming con controllo vocale tramite Alexa, con connessione Wi-Fi 6E integrata e 4K Ultra HD. Oltre alle caratteristiche tecniche e alle funzioni, parliamo di un accessorio per la smart home bello da vedersi. Infatti, è a forma di cubo, nero e con i colori posti in alto. Una forma che ricorda Echo dot, sebbene più grande e avveniristica. Oggi lo paghi solo 109,99 euro, con uno sconto del 18%!

Amazon Fire TV Cube: caratteristiche tecniche

Amazon Fire TV Cube è ben 2 volte più potente rispetto a Fire TV Stick 4K Max. Inoltre, grazie al processore octa-core, permette un accesso estremamente rapido alle app. Puoi usare la tua voce per controllare TV, soundbar e ricevitori compatibili, anche se ti trovi dall’altra parte della stanza. Puoi collegare i dispositivi compatibili e passa facilmente dallo streaming al decoder, alla console di gioco o alla webcam. Il tutto in modo stabile, grazie alla tecnologia Wi-Fi di ultima generazione Wi-Fi 6E.

La tua visione o il tuo audio non saranno più quelli di prima grazie alla risoluzione 4K, alle tecnologie Dolby Vision, HDR e all’audio Dolby Atmos. Pensa quindi a tutte le serie tv e i film che potrai godere sulle piattaforme Netflix, Prime Video, Disney+ e molti altri, ma anche ai concerti e agli eventi sportivi. Per chi è preoccupato della privacy, diciamo subito che Fire TV Cube è stato progettato con elementi per la protezione e il controllo della privacy, tra cui un apposito pulsante per disattivare elettronicamente i microfoni. Infine, puoi effettuare videochiamate, controllare il meteo, guardare i video e tanto altro.

Insomma, un’offerta imperdibile, che oggi paghi solo 109,99 euro, con uno sconto del 18%!

