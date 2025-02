Amazon Fire TV Serie 4 a meno di metà prezzo: la paghi poco più di 200€

Non accontentarti di un televisore qualunque ma scegli un modello di ultima generazione che oggi trovi su Amazon ad un prezzo stracciato! Si tratta dell’Amazon Fire TV Serie 4, al momento disponibile a soli 209 euro con un mega sconto del 58%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 290 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Cosa aspetti? Un’occasione del genere è davvero più unica che rara!

Amazon Fire TV Serie 4: immagini in 4K per un intrattenimento al top

L’Amazon Fire TV Serie 4 è un gioiellino della tecnologia che permetterà di trasformare il tuo salotto in una piccola sala cinematografica.

Innanzitutto le immagini relative a qualsiasi contenuto multimediale prenderanno letteralmente vita grazie al supporto per la qualità vivida 4K Ultra HD, HDR 10, HLG e Dolby Digital Plus. In questo modo potrai immergerti in film, serie TV e videogiochi e vivere l’azione come se fossi presente in prima persona.

Tra l’altro, la modalità di utilizzo è semplificata grazie al telecomando vocale Alexa per Fire TV: basterà premere ed utilizzare dei semplici comandi vocali per trovare app, film e le tue serie TV preferite, oltre a controllare il meteo, i risultati sportivi e molto altro ancora.

La connettività è un altro punto di forza di questo modello: grazie ai 3 ingressi HDMI, puoi collegare la TV via cavo o satellitare e la console per videogiochi. In più, è possibile utilizzare l’ingresso HDMI eARC per le apparecchiature audio, per ottenere un suono migliore.

