Amazon, gli IRRINUNCIABILI: 10 prodotti TECH assurdi di cui non potrai fare a meno

Siete pronti a una carrellata di nuovissimi gadget particolarmente strani ma incredibilmente stilosi e utili? Su Amazon ci sono tanti prodotti che per diverse ragioni non trovi in vetrina, ma che poi una volta scoperti finiscono per conquistarti. Non ci credi? Guarda anche tu e vedrai.

Tagliere smart con bilancia digitale 3 in 1

Per prima cosa, bisogna procurarsi un gadget utile a preparare gli ingredienti, pesarli etc. Ecco quindi che torma utile questo incredibile tagliere smart, che grazie a delle semplici batterie offre connettività Bluetooth ma anche di utilizzarlo come bilancia. Tagliare, pesare, versare e avere quindi tutto sempre sott’occhio con questo prodotto davvero super utile.

Pentola smart intelligente con 10 Menù

Con la pentola a pressione elettrica 6 litri programmabile cucino tutti i tipi di piatti attraverso le sue funzioni forno, piastra, stufato, bollitura, friggere, soffriggere, vapore, bagnomaria, scaldare e riscaldare. Ti basta inserire gli ingredienti nella pentola, selezionare il menù di cottura e l’ora desiderata per mangiare, la pentola avrà automaticamente il cibo pronto da servire all’ora indicata. Se durante la cottura la luce si spegne, la pentola riprenderà la cottura dallo stesso punto in cui si era interrotta.

Supporto auto con caricatore per smartphone

Questo non è “solo” un geniale supporto per auto premium. Questo gadget è qualcosa di più. Parliamo infatti di un prodotto che sa essere due volte super utile, in quanto non solo ti permette di utilizzare il telefono in auto senza l’uso delle mani e quindi senza alcun rischio, ma anche di tenerlo sempre in carica evitando di ritrovartelo poi scarico una volta sceso dalla macchina. Con la promozione di oggi su Amazon lo porti a casa a 31€ circa. Ma ricordati, prima, di spuntare il coupon in pagina. Spedizioni assolutamente rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Radio portatile a manovella 3 in 1

Quella che vi proponiamo oggi è più che una radio, ma un dispositivo 3 in 1 di quelli super utili che non possiamo non definire una genialata. Perché la radio a manovella SOLARBABY ti permette di ascoltare musica, GR e previsioni meteo, ma ti torna utile anche come lampada d’emergenza a LED e powerbank per ricaricare i tuoi device. E questo in qualsiasi condizione, visto che ha un’ampia e capiente batteria inclusa e la puoi caricare perfino a mano o con l’energia solare. Perfetta per chi fa escursioni o va in campeggio, ma anche per chi vive in campagna o da tenere sempre in auto, ra puoi accaparrartela a soli 23€ grazie allo sconto in corso su Amazon del 52%. Parliamo di un risparmio netto, quindi, di circa 26€. Le spedizioni sono gratuite via Prime.

Mini aspirapolvere per desktop

Avete mai pensato all’idea di procurarvi un mini aspirapolvere per desktop? Magari nemmeno sapevate che esisteva, proprio come noi che lo abbiamo scoperto per caso su Amazon, e da allora non ce ne siamo più separati i redazione. Questo straordinario aspirapolvere intelligente da tavolo, compatto ed elegante, perfetto da portare sempre con te per ripulire il tuo spazio, puoi acquistarlo ora su Amazon con appena 18 euro. Ovviamente, con le spedizioni gratuite.

Termocircolatore a immersione per cucinare sottovuoto

La cottura sottovuoto va sempre più di moda. Si tratta di un metodo di cucina che permette di cucinare a basse temperature vari cibi, mantenendone intatti il gusto, la consistenza e le qualità nutritive. Grazie a questo gadget, gestibile interamente da smartphone, potete cucinare ogni ricetta che volete con facilità visto che il grosso del lavoro lo farà, appunto, lui con l’ausilio della sua app.

Torcia al LED frontale

Questa geniale lampada frontale a LED è super comoda da indossare e utile in mille situazioni. Soprattutto perché ti permette di tenere libere le mani e segue ovviamente il movimento della tua testa e del tuo sguardo. Ha 5 modalità di luce bianca: COB modalità alta, COB modalità bassa, XPE modalità alta, XPE modalità bassa e modalità strobo ed è facile da usare. Oggi questo gioiellino può essere tuo a soli 23€, con lo sconto del 20% applicato da Amazon.

Fascia bluetooth

Oggi ti propongo un prodotto a dir poco geniale: una fascia super tecnologica. Ideale sia per chi ama lo sport, sia per chi vuole alimentare i suoi sogni con un po’ di buona musica, la prendi a soli 14€ con spedizioni gratis via Amazon.

Cucchiaio bilancia digitale

Questo cucchiaio bilancia è semplicemente geniale. Pesa con una precisa ripartizione a 0,1 g e ha una portata massima di 500 g. E’ perfetta nella preparazione di antipasti, primi, secondi e torte. Per dosare farina, spezie, erbe, olio e altro. La forma a cucchiaio della bilancia cucina è ottimale per prelevare direttamente gli alimenti dai contenitori e quindi utilizzare il giusto dosaggio.. Costa 25€.

Mini kit cacciavite magnetic0 11 in 1

Il mini cacciavite dei sogni: piccolo, compatto ma estremamente versatile e resistente. La sua caratteristica principale è che nasconde altre 11 punte all’interno del suo manico, pronte all’uso quando servono. Una genialata che lo rende un pezzo unico, originale ma anche super utile.

