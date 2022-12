Amazon ha il rasoio PREMIUM perfetto per voi: Philips Shaver 1000 a soli 34€

Un eccellente rasoio elettrico per la barba, con 3 testine rotanti, al prezzo super vantaggioso di 34€ su Amazon con spedizioni rapide e gratis. Non è uno scherzo, è proprio vero: segui subito questo link se non vuoi perderti l’offerta e l’occasionissima di portare a casa un kit super completo. Dotato di 27 lame auto-affilanti progettate con la elevata precisione, offre un’esperienza di rasatura uniforme e pulita, per un look comodo e curato. Il set include: un rasoio Philips con testina con apertura a scatto lavabile con acqua, display intuitivo che include 1 indicatore di livello batteria, un cappuccio di protezione e un rifinitore integrato.

Rasoio elettrico Philips : che affare!

Questo eccellente rasoio elettrico per barba include tutto quello che serve a chi ama tenere sempre in ordine e curata la propria barba. Il dispositivo è di buona qualità, e permette di avere un taglio continuo senza intasamenti. La lamina con tracciatura incrementale aumenta la superficie di contatto, in una singola passata catturerai più barba, risparmiando molto tempo per la rasatura.

Le lame flessibili sono adatte per tutti gli stili di barba e si adattano ai contorni del viso per facilitare una rasatura efficace e rapida. Le testine seguono le linee del volto senza esitazioni, e garantiscono un ottimo risultato. Tutto in autonomia. Il rasoio ha anche un bel design elegante e un’impugnatura ergonomica che ti garantisce una buona presa e un funzionamento uso cordless lungo almeno 45 minuti attraverso la comoda batteria integrata.

E’ anche super semplice mantenerlo pulito con la sua spazzolina e la testina rimovibile con un click. Riuscire a trovare un eccellente rasoio elettrico professionale super accessoriato, scontato fino ad avere un prezzo di vendita di soli 34€ è una rarità. Con spedizioni rapide e gratis garantite dai servizi Amazon. Ricordati solo di spuntare la voce “Applica coupon 30%” sulla pagina del prodotto. Affrettati a chiudere l’affare e a prendere un accessorio sempre utile.

