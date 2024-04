Amazon ha in serbo per te il MIGLIOR robot aspirapolvere Dreame: crollo del 14%

Amazon è ancora una volta al tuol fianco presentandoti una offerta eclatante sull’eccellente robot aspirapolvere di fascia alta Dreame D10 Plus, un elettrodomestico smart di cui non potrai più fare a meno.

Solitamente parecchio costoso, quest’oggi lo sconto immediato del 14% fa crollare il prezzo di vendita a 299€ con tanto di consegna completamente gratuita con i servizi Prime di Amazon.

Dreame D10 Plus è in vendita su Amazon a un prezzo molto conveniente

Il robot aspirapolvere a marchio Dreame ha tutte le carte in regola per soddisfare le tue personali esigenze sotto tutti i punti di vista: lo colleghi al Wi-Fi di casa ed è subito integrato con Amazon Alexa o Google Assistant, così da poterlo gestire facilmente tramite i comandi rapidi.

Sottile, silenzioso e dotato di un motore da 4000Pa che raccoglie e aspira con facilità la polvere, il robot aspirapolvere è affiancato da una basetta con sistema di svuotamento automatico: per ben 46 giorni non devi alzare un dito, fa tutto lui. Inoltre, i sensori a tecnologia LiDAR mappano completamente tutti gli ambienti di casa e guidano il robot aspirapolvere lungo i bordi, senza saltare un solo grammo di polvere.

Non perdere altro tempo e acquista subito il robot aspirapolvere multifunzione di Dreame, oggi in calo drastico del 14% su Amazon; se fai in fretta, inoltre, l’elettrodomestico è in pronta consegna e senza costi di spedizione aggiuntivi con i servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.