Amazon, il successo di questo tablet è ormai un caso: cosa sta succedendo?

Questo tablet si è rivelato una vera e propria sorpresa positiva su Amazon. Pensa, spuntato quasi dal nulla, nel giro di poche settimane ha scalato soèrednentemente le classifiche di vendita e a oggi risulta uno dei più richiesti sul noto sito di e-commerce. Questo ha provocato non pochi problemi di approviggionamento al noto e-commerce, che non si aspettava una simile richiesta.

D’altronde l’azienda produttrice del dispositivo ha adottato sul mercato una tattica aggressiva, proponendo un prodotto di qualità a un prezzo a dir poco stracciato per le caratteristiche. Di fatto, il tablet è venduto a soli 86€ con una serie di tagli dovuti a uno sconto base più coupon da psuntare in pagina.

Un tablet che vale il doppio del suo prezzo

Qyuesto tablet Android è una lieta sorpresa, utilizza uno schermo IPS da 10 pollici con una risoluzione di 1920 x 1200, una fotocamera posteriore da 13 megapixel e una fotocamera frontale da 5 megapixel che registra in video ogni momento tra quelli che vuoi ricordaere, e ti consente di scattare foto immagini di qualità.

La memoria interna con 4GB di RAM e 64GB di eMMC offre numerose app Google Play senza sacrificare le prestazioni. Lo slot per schede micro SD offre ulteriore spazio di archiviazione (fino a 128 GB); la batteria ad alta capacità da 6000 mAh. Con la porta di ricarica di tipo C, il tempo di ricarica di 5 V/2 A è notevolmente ridotto.

A movimentare tutto c’è un prestante chipset Octa-core da 1,8 GHz, che è stato aggiornato a 12 nm (2 x 1,8 GHz + 6 x Cortex A55), grazie al quale puoi eseguire facilmente i tuoi giochi preferiti e gestire il multitasking, godere di sottotitoli in tempo reale, risposta intelligente, potenziamento del suono, navigazione gestuale, design scuro, protezione dei dati e accesso completo al Google Play Store. Non male per soli 86 Euro, no? E allora se sei interessato, corri ad acquistarlo prima che vada di nuovo esaurito.

