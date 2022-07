Amazon IMPAZZISCE e ti regala un altro buono sconto di 6€: ecco cosa fare

Amazon continua a proporre tanti bonus per i suoi clienti in vista degli imminenti Prime Day. Tra le promozioni ne abbiamo scovata un’altra parecchio interessante, ovverosia questa: ricarica il tuo account Amazon.it con 60€ e ricevi un buono sconto di 6€. Per beneficiare della promozione è necessario avere un account Amazon.it attivo da almeno 12 mesi e non aver effettuato una ricarica negli ultimi 36 mesi. Questa promozione è disponibile solo per clienti Amazon Ricarica online. Ma procediamo con ordine.

Amazon ti regala 6 euro di sconto

La promozione è valida dall’1 luglio 2021 al 30 settembre 2022 ed è limitata ad un solo ordine e ad un solo account. Per ottenere il buono sconto i clienti devono ricaricare il proprio account Amazon.it di almeno 60€ e oltre. In questo modo riceveranno un buono sconto del valore di 6€. Il valore di quest’ultimo verrà applicato automaticamente al momento del pagamento dell’ordine successivo e sarà visibile nella pagina di riepilogo dell’ordine.

Il buono sconto non è applicato come credito nel tuo saldo Buoni Regalo Amazon.it. Per beneficiare della promozione è necessario cliccare sul pulsante “Clicca qui per applicare la promozione” prima di procedere con la ricarica.

Il buono sconto è utilizzabile fino alle 23:59 del 29 dicembre 2022 per ordini effettuati su Amazon.it. Sono esclusi contenuti digitali, libri, ereader Kindle e tablet Fire, Buoni Regalo, Warehouse Deals Amazon e prodotti venduti da terzi sul Marketplace. Per vedere se siete idonei alla promozione cliccate qui: se leggete che la promozione può essere applicata sul vostro account, allora procedete seguendo le indicazioni sulla pagina. Per il resto, ecco in sintesi punto per punto ogni dettaglio sulla promozione:

Dal 1 luglio 2021 al 30 settembre 2022. Promozione limitata ad un solo ordine e ad un solo account.

