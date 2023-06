Amazon impazzisce: il monitor top LG per veri gamer a prezzo di saldo!

Amazon ci propone uno sconto da impazzire per il re dei display da gaming, il mitico LG 24GN65R UltraGear Gaming Monitor. Lo dice anche il nome, Ultra Gear, un display dalle prestazioni super in tutti i settori, velocissimo e dalla grande qualità video. Oggi possiamo acquistarlo con uno sconto bello grosso, un sontuoso meno 29% che taglia il prezzo di listino di ben 70 euro! Un monitor eccezionale che possiamo portarci a casa spendendo solo 169,99 €. Mettetelo subito nel carrello, l’offerta è di quelle che durano poco!

Top in tutto, anche nel posizionamento in ambiente!

LG 24GN65R UltraGear Gaming Monitor è dotato di un display IPS da 24 pollici con una risoluzione Full HD di 1920×1080 pixel. Grazie al tempo di risposta di 1 ms e al supporto HDR10 con sRGB al 99%, il dispositivo vi offre un’immersione visiva super realistica con colori che esplodono davanti ai vostri occhi e un contrasto elevato. Il monitor supporta la tecnologia AMD FreeSync Premium, che riduce i microscatti dello schermo durante il gioco, offrendo un’esperienza più fluida. Zero tearing insomma!

Oltre alla risoluzione e al tempo di risposta da pole position, il monitor offre anche una frequenza di aggiornamento di 144Hz. Questo significa che l’immagine viene aggiornata 144 volte al secondo, offrendo una fluidità eccezionale durante il gioco. Questo valore ai vertici della categoria serve a ridurre notevolmente lo sfarfallio e l’effetto di “ghosting” dell’immagine, fornendo un’esperienza di gioco estremamente reattiva e senza sfocature.

LG 24GN65R UltraGear Gaming Monitor è quindi un display dalle qualità velocistiche estreme ma questo non è il suo unico punto di forza. Esteticamente è molto bello e accattivante, ha un bordo sottile che massimizza la superficie dello schermo, offrendo un’immersione visiva completa.

Ma soprattutto può essere inclinato e ruotato a piacimento, anche in verticale, in modo da essere utilizzato non solo dai gamer più esigenti ma anche dai professionisti che cercano prestazioni e modi di utilizzo particolari.

LG 24GN65R UltraGear Gaming Monitor è un prodotto di grande qualità, adatto sia al gaming che ad altre attività, grazie alla sua ottima qualità dell’immagine e alla sua velocità di risposta da record. La qualità si paga ovviamente, ma grazie a questo super sconto Amazon si paga meno, un bel taglio del 29% che ci fa risparmiare 70 euro!

Compratelo ora e non ve ne pentirete!

