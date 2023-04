Amazon in TILT: CROLLA di colpo il prezzo di questo iPad Air 64GB, non puoi non averlo

Hai sempre sognato di avere un dispositivo Apple fra le tue mani, vero? Chi non l’ha sognato almeno una volta nella vita, mente. Allora, non posso non segnalarti questa bomba del giorno che ha mandato in tilt tutti gli utenti. Oggi, puoi portarti a casa l’iPad Air 2022 a soli 649€, invece che 789€, corri immediatamente su Amazon prima che sia troppo tardi.

Stavi aspettando il momento giusto per avere un tablet davvero da urlo di Apple? Pensa che oggi lo puoi prendere al volo con lo sconto del 18%. Non aspettare ancora troppo, aggiungilo ora al carrello e vedrai che al momento del checkout lo troverai scontato automaticamente dal sito.

Apple iPad Air 2022, da 64GB, color galassia: nuovo prezzo piccolissimo su Amazon

Il nuovissimo iPad Air, che ha fatto davvero impazzire tutti gli utenti su Amazon, sia per il suo nuovo super sconto e sia per le sue potenti funzionalità. Con questo tablet, potrai davvero fare tutto, dal lavoro ai momenti di svago che tanto ami.

Questo modello di Apple, è dotato di un display liquid retina da ben 10,9″, con un’ampia gamma cromatica P3 e anche rivestimento antiriflesso. Dispone di un chip Apple M1 con Neural Engine. Potrai goderti anche gli effetti super sulle foto, grazie al grandangolo da 12MP.

Dotato di una super fotocamera frontale da 12MP con grandangolo e inquadratura automatica. Potrai godere fino a 256GB di archiviazione, quindi davvero un sogno. Lo potrai avere dal colore galassia, perfetto per ogni occasione. Dispone anche di comodi e potenti autoparlanti stereo in orizzontale.

Hai sentito proprio bene! Oggi potrai portarti a casa l’iPad Air 2022 dal colore galassia, con tanto di sconto del 18%. Si tratta davvero di un’occasione unica mai vista prima, corri ora su Amazon prima che termini.

