Amazon in TILT, lo vogliono tutti: il mouse ergonomico che costa SOLO 8€

Se stavi aspettando anche tu un’occasione davvero incredibile per avere finalmente un mouse super economico e anche davvero carino, oggi è il giorno giusto. Puoi portarti a casa il mouse di Leadsail a davvero pochissimo, a soli 8,15€. Corri immediatamente su Amazon, prima che termini.

La promo di oggi è davvero unica, non si era mai visto un mouse costare così poco, eppure è vero. Su Amazon, questo mouse ha anche un mega sconto del 32%. Non ti resta che aggiungerlo al carrello, così al checkout lo troverai scontato automaticamente dal sito.

Mouse Wireless, ergonomico 2.4G, super silenzioso, con 3 livelli regolabili

Un mouse dal colore rosso e nero, una combinazione perfetta per ogni tipo di scrivania. Sia per lavoro che per svago, soprattutto per gli appassionati di videogames. Non aspettare ancora troppo, potrebbe anche finire oggi.

Questo modello di Leadsail, 3 impostazioni DPI regolabili, 800, 1200 e 1600. Questo mouse ti offre un tracciamento davvero preciso praticamente su qualsiasi superficie, con un pulsante DPI che aiuta a modificare la sensibilità al volo. Non è necessario quindi installare alcun driver, ti basterà collegare il ricevitore USB al laptop e il mouse inizierà a funzionare.

Maggiore durata della batteria con la modalità di risparmio energetico automatico, quindi dopo 1 minuto di inattività si attiva la modalità di sospensione. Un clic davvero silenzioso. Dal design classico con finitura anti-impronta offre alla tua mano il massimo supporto e comfort.

La promo di oggi non si era davvero mai vista. Un mouse top di gamma che ti costa meno di 9 euro? Non è uno scherzo, è che oggi Amazon ha deciso ti farti questo mega regalo, quindi non aspettare e corri subito ad aggiungerlo al tuo carrello.

