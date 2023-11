ULTIME OCCASIONI Black Friday: Kindle a soli 94 euro!

Il Black Friday 2023 su Amazon sta volgendo al termine, quindi occorre affrettarsi per cogliere le ultime occasioni. Qui ti presentiamo l’offerta relativa al Kindle (modello 2022) ribassato notevolmente di prezzo (-14%), al punto che lo pagherai solo 94,99 euro! Un’ottima occasione, anche per fare un regalo di cultura. Anche perché Amazon ha prorogato la restituzione al 31 gennaio 2024.

Kindle modello 2022: le caratteristiche

Il Kindle Amazon modello 2022 risulta più compatto e leggero dei precedenti, con uno schermo ad alta risoluzione da 300 ppi, per immagini e testi nitidi. Lo schermo antiriflesso permette di leggere comodamente, come sulla carta stampata. Con luce frontale regolabile e modalità scura, per leggere senza affaticare gli occhi, di giorno e di notte. Immergiti o fai immergere gli altri nelle storie: prenditi una pausa da messaggi, e-mail e social network. Goditi un momento senza distrazioni con questo dispositivo, progettato per la lettura. Ora con maggiore durata della batteria: una singola ricarica con il caricabatterie USB-C dura fino a 6 settimane.

La capacità di archiviazione è il doppio rispetto al modello della generazione precedente: puoi archiviare migliaia di libri, con 16 GB di spazio a tua disposizione. Trova nuove storie: con Kindle Unlimited ottieni un accesso illimitato a milioni di libri e molti altri contenuti. Farai felice anche gli amanti del green, dato che vanta un design sostenibile: questo Kindle è realizzato con il 30-75% di plastica riciclata e il 90% di magnesio riciclato.

Kindle (modello 2022) ribassato notevolmente di prezzo (-14%), al punto che lo pagherai solo 94,99 euro! Un’ottima occasione, anche per fare un regalo di cultura. Anche perché Amazon ha prorogato la restituzione al 31 gennaio 2024.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.