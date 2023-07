Amazon la fa GROSSA: tablet da 10" con mouse e tastiera a 79€, è una BOMBA

Il tablet da 10” è un dispositivo Android di ultima generazione che ti offre una vasta gamma di funzionalità avanzate e prestazioni elevate. Con una potente combinazione di hardware e software, questo tablet ti permette di svolgere molteplici attività, dal lavoro al divertimento, con facilità e fluidità. Inoltre costa davvero poco, appena 79€. Proprio così, grazie alla combinazione tra lo sconto del 33% sul prezzo di listino e il coupon da 20€ da spuntare, in pagina, il dispositivo ti costa pochissimo.

Tablet da 10” JUSYEA: tutto quello ti serve da un device, con poche decine di Euro

Il cuore pulsante del tablet 1 è l’Ocata-Core, un processore potente e veloce che ti offre prestazioni di alto livello. Con 4GB di RAM e 64GB di spazio di archiviazione, avrai tutto lo spazio necessario per memorizzare i tuoi file, le tue app e i tuoi contenuti multimediali preferiti.

Grazie al display FHD IPS da 10 pollici, potrai godere di un’esperienza visiva straordinaria. I colori brillanti e i dettagli nitidi ti faranno immergere completamente nei tuoi contenuti, che si tratti di film, giochi o videochiamate con amici e familiari.

Per rendere la tua esperienza con il tablet ancora più produttiva, JUSYEA include una tastiera e un mouse. Questi accessori ti permetteranno di lavorare con maggiore efficienza, scrivendo documenti, inviando email e navigando in modo rapido e preciso.

Con una batteria da 8000mAh, potrai utilizzare il tuo tablet per lunghe sessioni senza preoccuparti della durata. Sia che tu stia lavorando in mobilità o che ti stia godendo i tuoi contenuti preferiti, il tablet JUSYEA da 10 pollici ti accompagnerà per tutta la giornata. In più è dotato di fotocamere posteriori da 5MP e 8MP, che ti permetteranno di catturare foto e video di alta qualità, e WiFi, GPS e Bluetooth, garantendoti una connessione veloce e stabile ovunque tu sia. Non male per un prodotto che ti costa appena 79€ e ti viene spedito fino a casa gratis.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.