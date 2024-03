Amazon LA TOCCA PIANO: realme 12 Pro+ 5G in OFFERTA col 20% di sconto per 24H

Lo smartphone realme 12 Pro+ 5G rappresenta probabilmente l’apice dell’innovazione tecnologica di questo brand. Il dispositivo ,infatti, offre prestazioni eccezionali e una fotocamera avanzata per catturare ogni momento con una qualità straordinaria.

Dotato di un processore Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 5G, questo dispositivo offre una potenza incredibile e una connettività veloce per un’esperienza senza interruzioni. Grazie alla sua memoria espandibile da 8 GB di RAM e 256 GB di ROM, avrai ampio spazio per archiviare tutti i tuoi contenuti digitali, dalle foto ai video e molto altro ancora. Interessante, no? Allora cosa aspetti ad accaparrartelo oggi che con le Offerte di Primavera Amazon lo prendi scontato del 20% a 399€? Risparmi, e ti porti a casa un signor smartphone.

realme 12 Pro+ 5G, che occasione su Amazon

La fotocamera periscopica per ritratto con sensore Sony IMX890 OIS ti consente di catturare immagini nitide e dettagliate in qualsiasi condizione di illuminazione. Con la stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), puoi scattare foto e video stabili anche in condizioni di scarsa luminosità o durante i movimenti.

Il display curvo da 120Hz offre un’esperienza visiva mozzafiato, con colori vividi e dettagli nitidi che prendono vita sullo schermo. Sia che stia guardando video, giocando o navigando sul web, godrai di un’esperienza fluida e coinvolgente.

Con il suo elegante design Submarine Blue, il realme 12 Pro+ 5G si distingue per la sua bellezza e raffinatezza. Il dispositivo è progettato per impressionare, con linee pulite, materiali premium e una sensazione di qualità che si percepisce al tatto.

In sintesi, il realme 12 Pro+ 5G è il compagno ideale per coloro che cercano prestazioni elevate, una fotocamera avanzata e un design elegante. Fallo tu ora con le Offerte di Primavera Amazon, perché così lo prendi scontato del 20% a 399€? Risparmi, e ti porti a casa un signor smartphone.

