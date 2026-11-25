L’idea è semplice: sugli acquisti aziendali idonei si accumulano punti, poi quei punti si usano per ridurre il costo degli ordini successivi. Il lancio arriva a pochi giorni dal Black Friday, insieme a promozioni a tempo, e riguarda gli utenti con abbonamento Prime Business Duo, Basic o Small. In sostanza, uno strumento pensato per chi compra spesso materiale per uffici, studi e piccole attività e vuole recuperare qualcosa sulle spese ricorrenti.

Prime Business Rewards è disponibile in Italia per una platea ben definita: lavoratori autonomi, liberi professionisti e piccole imprese già iscritti ad Amazon Business o interessati a usare la piattaforma per gli acquisti aziendali. Possono accedere al programma gli utenti con abbonamento Prime Business Duo, Prime Business Basic o Prime Business Small.

Sono i piani pensati per realtà leggere, con bisogni diversi ma processi di acquisto in genere poco complessi. Amazon guarda quindi a studi tecnici, consulenti, negozi, artigiani e piccole società che comprano online prodotti di uso quotidiano: cancelleria, articoli per l’ufficio, dispositivi, materiale di consumo. Non tutto, però, dà diritto ai punti. Come indicato nelle condizioni pubblicate sul sito di Amazon, le ricompense valgono solo per gli acquisti idonei, cioè per le categorie e i prodotti inclusi nel programma.

Cashback in punti: quanto vale e come si usa

Il cuore di Prime Business Rewards è un sistema di cashback in punti, con percentuali diverse in base al piano scelto. Gli abbonati Duo e Basic possono ottenere fino al 2% in punti sugli acquisti idonei dei marchi privati Amazon. Chi ha il piano Small, invece, può arrivare fino al 4%. Non si tratta di denaro accreditato sul conto: il valore viene trasformato in punti da usare su un ordine successivo.

Un professionista verifica ordini e fatture su laptop, simbolo del cashback in punti per acquisti aziendali e piccole imprese.

Il cambio indicato da Amazon è chiaro: 100 punti valgono un euro. Per un’azienda che compra spesso, significa poter scalare una parte della spesa futura usando il saldo maturato, sempre entro i limiti fissati dal regolamento. È un meccanismo già familiare agli utenti, ma qui applicato alla spesa professionale e agli acquisti ricorrenti.

Black Friday, spinta ai nuovi iscritti: bonus fino al 50%

Per il Black Friday, Amazon ha previsto promozioni più generose, valide fino al 30 novembre. Chi è già abbonato a uno dei piani Prime Business inclusi può ottenere fino al 10% in punti, con un limite massimo di 20 euro. Per i nuovi iscritti il bonus sale: fino al 50% in punti, con tetto a 40 euro. Anche qui, precisa Amazon nelle condizioni dell’offerta, il vantaggio riguarda soltanto gli acquisti idonei. È un dettaglio importante, perché il valore reale della promozione dipende dai prodotti comprati e dalla loro presenza nel programma.

La finestra del Black Friday arriva in un periodo in cui molte attività anticipano rifornimenti, cambiano attrezzature o acquistano materiali prima della chiusura dell’anno. Una promozione breve, quindi, ma utile per chi aveva già messo in conto spese aziendali.

Punti, scadenze e pannello aziendale: cosa controllare

Oltre al cashback sugli acquisti, Amazon Business permette di raccogliere altri punti con alcune attività legate alla gestione dell’account aziendale. Tra queste ci sono l’aggiunta di nuovi membri del team, l’attivazione delle regole di acquisto Guided Buying e l’uso di Subscribe & Save, il servizio pensato per gli ordini ricorrenti. Secondo quanto indicato da Amazon, le diverse offerte possono essere sommate, sempre rispettando i requisiti previsti da ciascuna iniziativa.

I punti restano validi per 12 mesi dalla data di emissione e non sono spendibili su tutte le categorie: alcune esclusioni vanno quindi controllate prima dell’acquisto o al pagamento. Saldo, promozioni disponibili e storico delle ricompense si consultano da un pannello di controllo dedicato nell’account aziendale. Le condizioni complete di Prime Business Rewards, con soglie, esclusioni e durata delle offerte, sono disponibili sul sito di Amazon.