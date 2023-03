Amazon lancia la vetrina dedicata a Super Mario con decine di gadget in forte sconto

Amazon ha lanciato la nuova vetrina Mario Store, con una serie di promozioni dedicate al personaggio di Nintendo, Super Mario. Un modo per omaggiare un Mito del mondo dei videogame (e non solo), ma anche i suoi fan in occasione della prossima uscita al cinema del film che lo vedrà protagonista. La pellicola, intitolata Super Mario Bros. Il Film, arriverà nelle sale italiane il 5 aprile 2023, e fino ad allora i clienti dell’eShop potranno approfittare di migliaia di sconti su prodotti di ogni genere legati al nome del personaggio.

Super Mario, super sconti!

All’interno del Mario Store i clienti Amazon possono trovare tutta una serie di prodotti dedicati al mitico personaggio di Nintendo, vera e propria icona del mondo dei videogiochi. Dai giocattoli ai LEGO, dalle console agli accessori fino, appunto, ai videogame che lo vedono protagonista, il baffuto idraulico più famoso del mondo lo puoi portare a casa in decine di modi differenti.

Un’occasione importante, dunque, per tutti gli appassionati del grande Mario per accaparrarsi qualche gadget o gioco dedicato e magari ampliare e migliorare la propria collezione di prodotti a tema.

