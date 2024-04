Amazon lancia l'offerta PERFETTA: il Realme 12 Pro+ in RIBASSO SUPER di 100 euro

È considerato uno degli smartphone migliori in assoluto per il suo rapporto qualità-prezzo, e oggi può essere tuo ad un costo ancor più conveniente. Grazie alla svendita pazza di Amazon, infatti, il Realme 12 Pro+ può essere tuo a soli 399,99 euro. Con uno sconto del 20% che ti garantisce un risparmio finale di 100 euro sul prezzo di listino. Disponibile nell’elegante colorazione Navigator Beige con la composizione da 8 GB di RAM e 256 GB di storage, ti saprà fornire tutti gli strumenti di cui hai bisogno. Non fartela sfuggire per nessun motivo, avrai lo smartphone perfetto ad un costo mai visto prima.

Realme 12 Pro+: scheda tecnica top ed un design sempre alla moda

Con il Realme 12 Pro+, ogni vostra esigenza potrà venire soddisfatta. Questo potente smartphone si presenta con un display curvo con refresh rate da 12o Hz. Così da avere una fluidità unica nel suo genere per il gaming e per guardare i contenuti multimediali. L’esperienza visiva è da flagship, grazie al Pro-XDR per colori mai così nitidi e vivi. Non poteva non esserci la protezione della vista, con l’attenuazione PWM a 2.160 Hz e il picco di luminosità 950 nit.

Degno di nota il processore, un Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 con il modulo 5G per poter godere sempre del massimo della velocità di connessione ad internet. Ovunque tu ti trova. Lato comparto fotografico, va tenzonato il sensore Sony IMX890 periscopico. Perfetto per scattare foto che nulla hanno da invidiare alle macchine professionali. A cui si aggiunge l’algoritmo MasterShot omnifocale. Un punto in più lo guadagna il design, ispirato agli orologi di lusso e con pelle vegana di elevata qualità. Infine l’autonomia, con la batteria da 5.000 mAh e ricarica rapida SUPERVOOC da 67W che garantiranno una durata per tutta la giornata senza intoppi.

Approfittane oggi e acquista il Realme 12 Pro+, sarà una delle occasioni meglio sfruttate di sempre.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.