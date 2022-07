Amazon, le offerte NASCOSTE: 5 prodotti GENIALI che nemmeno sapevi ci fossero

A volte navigando tra le migliaia di pagine e offerte di Amazon ci si può imbattere per caso in prodotti talmente particolari che si fa perfino fatica a credere possano esistere. Eppure ci sono, e una volta scovati diventa perfino difficile in molti casi rinunciare ad acquistarne qualcuno perché quasi sempre si tratta di gadget semplicemente geniali, che sembrano fatti apposta per risolvere magari uno di quei problemi che ci attanagliano da tempo, o per facilitarci qualche tua particolare attività o passione. Non ci credete? Guardate cosa abbiamo scoperto noi (tutti con spedizioni gratuite gestite da Amazon).

Cuociriso a microonde portatile

Per tutti quelli che amano il riso ecco il cuociriso da microonde: un vero e proprio portento per permetterti di cuocere il tuo cereale preferito in pochissimi minuti e senza dover accendere i fornelli. Se, almeno una volta nella vita, hai preparato del riso, puoi ben capire perché questa è una genialata. Tu aggiungi acqua e cereale, accendi il forno a microonde e lui fa tutto da solo. Niente sforzi, niente fornelli: portalo a casa a 9€.

Macchina caffè portatile

Per tutti quelli che invece amano il caffè e vogliono poterlo bere ogni volta che ne hanno voglia, dove e quando vogliono, perfino in montagna o al mare, ecco la soluzione: una geniale macchinetta da caffè da appena 18€ in super sconto su Amazon. Il tutto con le spedizioni rapide e gratis. Ricordati solo di scegliere il colore che più ti piace tra rosso, bianco e nero, e di spuntare l’apposita voce coupon in pagina, per ottenere lo sconto del 10%.

Lo scaldabiberon smart Mosbaby

Quello che vi segnaliamo oggi è una genialata, ma di quelle pazzesche. Stiamo parlando di uno scalda biberon che in realtà è talmente tecnologico non solo da facilitarti l’allattamento di tuo figlio o di tua figlia, ma anche da farti avere in pochi minuti del latte caldo, del cibo scongelato, delle uova al vapore o addirittura del gustosissimo yogurt. Puoi anche usarlo come sterilizzatore. Una roba allucinante. Questo prodotto è fantastico e super utile, da acquistare a occhi chiusi prima di subito a soli 19 euro. Ricordati però di inserire il codice QPABKRAM al momento del pagamento per ottenere lo sconto del 50%.

Ventilatore portatile USB: fresca genialità su Amazon

Siamo in piena Estate, in molte zone d’Italia fa un caldo asfissiante. Così molti italiani cominciano a prepararsi al meglio, tirando fuori dagli armadi i vestiti più leggeri e procurandosi il minimo indispensabile per combatterlo. A tal proposito, Amazon propone un ventilatore da collo portatile. Un’autentica genialata che puoi fare tua ora a soli 22€, spedizioni incluse. La ventola da collo USB può funzionare per 3-9 ore (a seconda della diversa velocità) per mantenerti fresco nelle calde giornate estive. È ottimo per le attività domestiche e all’aperto.

Cavatappi elettrico per vino Xiaomi: stappa una bottiglia in comodità

Sorseggiare un bicchiere di buon vino mentre magari si ascolta della buona musica può essere il modo perfetto per rilassarsi alla fine di una lunga giornata, e quindi un apribottiglie veloce ed efficiente può aiutarti a goderti il ​​tempo. Come questo gioiellino prodotto da Xiaomi, che funziona senza fili, è automatico e può aprire la bottiglia di vino in 6 secondi. Una vera e propria genialata che oggi ti costa appena 33 euro su Amazon.

