Amazon, le offerte NASCOSTE: 5 prodotti GENIALI che nemmeno sapevi esistessero

Abbiamo scovato per voi cinque nuovi prodotti geniali tra le offerte nascoste di Amazon. L’occasione per acquistare qualcosa di estremamente originale ma anche utile, Prodotti che magari nemmeno pensavate esistessero e che invece ci sono e possono tornarvi utili per il lavoro, lo studi o il divertimento. Guardate anche voi.

Rasoio compatto digitale

Questo piccolo e compatto rasoio è una potenza. Pensate, funziona tramite batteria integrata ricaricabile e vanta perfino una doppia testina. Insomma, un vero gioiellino di tecnologia e utilità, bello nel design ed efficace nella rasatura, che può sempre servire.

Compressore portatile LCD con torcia LED

Trentanove euro per risolvere ogni problema di ruote sgonfie ed eliminare i rischi di restare in panne. Ora puoi, grazie a questa offerta di Amazon: con circa 31€ (con coupon), appunto, puoi prendere un compressore digitale portatile a batteria, con sensore pressione per monopattini, moto, bici, auto, palloni, e tanto altro.

Accendino elettronico USB Un elegante accendino elettronico USB, facile ed economico: lo prendi ora a circa 14€ con spedizione gratuita offerta da Amazon. Funziona con le impronte digitali e si ricarica come uno smartphone. Un dono ideale per San Valentino: è già venduto con una confezione regalo. Non devi nemmeno sforzarti di impacchettarlo. Compralo su Amazon a 14€

Maschera per dormire con cuffiette wireless

Il primo prodotto che vi consigliamo per un San Valentino all’insegna del regalo tech ma anche utile e originale, fuori dai soliti cliché, c’è questa incredibile maschera per gli occhi con musica wireless, Bluetooth 5.0 e altoparlanti stereo HD. Avete capito bene: si tratta di una maschera da indossare quando magari non riuscite a prendere sonno o avete gli occhi particolarmente stanchi e volete riposarvi. lo prendi a soli 16€ con spedizioni gratis via Amazon.

Tazza termosensibile cambia colore

Per tutti i videogamer un po’ attempati, nostalgici dal cuore tenero dei cari, vecchi Commodore 64 e Nintendo NES, cosa potrebbe esserci di meglio che ricevere in regalo una bella tazza termosensibile con stampato un cuoricino 8-bit che cambia colore proprio a contatto con una bevanda calda? Consigliato per un regalo originale, puoi averla per appena 10€ con spedizioni gratis via Amazon.

