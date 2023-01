Amazon, le offerte NASCOSTE: 5 prodotti GENIALI che nemmeno sapevi esistessero

Abbiamo scovato per voi cinque nuovi prodotti geniali tra le offerte nascoste di Amazon. L’occasione per acquistare qualcosa di estremamente originale ma anche utile, Prodotti che magari nemmeno pensavate esistessero e che invece ci sono e possono tornarvi utili per il lavoro, lo studi o il divertimento. Guardate anche voi.

Casco da bici intelligente

Per chi va in bici la sicurezza non è mai troppa. Ecco quindi che i caschi da bicicletta intelligenti come questo rendono tutto ancora più sicuro. Il casco protegge ma include anche funzioni smart come il fanale posteriore, l’indicatore di direzione e il sensore di caduta, nuove luci di posizione sul lato anteriore facilmente riconoscibili da tutti i lati e un allarme anti-perdita che ti avverte con un forte bip se perdi il tuo smartphone.

Portachiavi tech 6 in 1

Avresti mai pensato che esiste un portachiavi tech 6 in 1, che oltre a essere utile, sfizioso e unico, è anche super utile? Ideale per una ricarica di emergenza, indipendentemente dal tipo di dispositivo, costa anche pochissimo ora su Amazon. Lo porti a casa infatti a 9€, con le spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Penna scanner e traduttore vocale

C’è poco da aggiungere oltre al titolo: questa penna di traduzione con scansione ad alta efficienza. Con la tecnologia di riconoscimento OCR, può scansionare e tradurre in 0,5 secondi e il tasso di riconoscimento è del 99%. Dizionari cinese-inglese e inglese-cinese autorevoli FLTRP integrati, supportano la scansione di diversi tipi di carattere e oggetti diversi.

Stampante fotografica portatile smart

Per chi ama immortalarsi in decine di foto ma poi non vuole aspettare di portare i propri scatti a sviluppare, ecco la soluzione. Questa stampante fotografica portatile smart si collega in Bluetooth ai tuoi dispositivi e stampi quello che vuoi, senza dover utilizzare inchiostro. Se la prendi adesso, col coupon del 22% può essere tua a soli 42€ invece di 55,99€.

Portafoglio hardware per criptovalute

Essenziale nel design, ma super elegante e interessante esteticamente, il portafoglio biometrico D’CENT è un portafoglio hardware costituito da un’elevata flessibilità e numerose funzionalità con una grande capacità della batteria. Abilitato Bluetooth, mantiene le chiavi private protette e offre un’esperienza superiore durante gli spostamenti utilizzando l’app mobile iOS e Android. È dotato di un chip sicuro certificato (EAL5+) e sensore di impronte digitali integrato per transazioni altamente sicure.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.