Amazon LIBERA il MAGAZZINO: occasioni da 27€ a 139€, sconti shock 18-58%

: questo ottimo monitor da gaming di Samsung è oggi in super sconto con un’offerta a tempo da non perdere. Dispone di uno schermo Flat da 24″ Full HD con risoluzione 1920×1080. Ha un ottimo refresh rate a 165 Hz e un tempo di risposta velocissimo da 1 ms. Con AMD FreeSync Premium, le azioni di gioco saranno ultra fluide, con tearing, stuttering e input lag ridotti al minimo. In più, con il suo design ergonomico, potrai ruotare, inclinare e regolare i monitor come meglio credi, così da avere una visuale ancora migliore su tutti i tuoi nemici. Acquistalo subito col 13%, al prezzo finale fissato sui 139,00€