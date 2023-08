Amazon lo svende davvero: questo tablet da 10'' e 6GB di RAM costa meno di 90€

Alla ricerca di un tablet che offra prestazioni elevate e versatilità senza compromessi? Il tablet 10” Newmetab è qui per soddisfare le tue esigenze. Con una combinazione di potenza, memoria generosa e funzionalità avanzate, questo tablet è pronto a diventare il tuo compagno ideale per il lavoro, l’intrattenimento e molto altro ancora.

Dotato di un processore Octa-Core 2.0GHz e 6GB di RAM, ti offre una potenza di calcolo rapida e fluida. Qualunque cosa tu stia facendo, dall’esecuzione di app complesse alla navigazione su Internet, questo tablet gestisce tutto senza problemi. Fallo tuo a soli 89€ grazie allo sconto su Amazon più il coupon di 60€ da spuntare in pagina.

Tablet 10” da Newmetab, economico e potente

Con 128GB di memoria interna, avrai spazio a sufficienza per archiviare tutti i tuoi file, foto, video e app preferite. Non dovrai preoccuparti di rimanere senza spazio e potrai portare con te tutto ciò che desideri ovunque tu vada.



Con la possibilità di utilizzare due schede SIM 4G VoLTE o la connessione Wi-Fi, questo tablet ti permette di rimanere connesso ovunque tu sia. Non importa se sei in viaggio o a casa, sarai sempre in grado di navigare, comunicare e lavorare senza interruzioni.



La fotocamera da 16MP sul retro e da 8MP sul fronte ti offre la possibilità di catturare foto e video di alta qualità. Che tu voglia scattare foto panoramiche o selfie nitidi, questo tablet ha tutto ciò che serve per catturare i momenti migliori. Con una batteria da 7200mAh, il Newmetab Tablet ti offre un’autonomia eccezionale. Potrai utilizzarlo per ore senza preoccuparti di doverlo ricaricare costantemente. Fallo tuo a soli 89€ grazie allo sconto su Amazon più il coupon di 60€ da spuntare in pagina.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.