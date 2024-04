Amazon mette IL TURBO: Forza Motorsport costa nulla col 41% IN MENO

Tra le grandi esclusive videoludiche di Microsoft che hanno fatto la storia dell’Xbox, uno dei franchise di riferimento rimane Forza Motorsport. Dedicato a tutti gli appassionati di motori, sol oggi puoi fare tuo l’ultimo capitolo ad un prezzo pazzesco su Amazon. C’è uno sconto del 41% sul prezzo di listino della Premium Edition. Così che lo puoi pagare 58,57 euro invece che 99,99 euro. Ne devi approfittare ora, ti verrà fornito il codice download per Xbox e Windows 10 e 11. Metti il turbo e compralo subito, passerai le giornate incollato allo schermo.

Forza Motorsport: scendi in pista e vivi un’esperienza senza precedenti

L’ultimo capitolo di Forza Motorsport reso disponibile per Xbox e PC Windows 10 e 11 unisce tutto ciò che di meglio già era disponibile in passato, con alcune migliorie che non passeranno inosservate ai più appassionati. Avrai a tua disposizione più di 500 auto del mondo reale. Da poter far sfrecciare in 20 ambienti con i luoghi più amati dai fan. Con tracciati da padroneggiare, caratterizzati da momenti della giornata dinamici e condizioni meteo che possono variare alla guida.

Dalla tua ci sono oltre 800 potenziamenti a disposizione nella modalità carriera, per poter sbaragliare la concorrenza. E se non vuoi metterti al volante, da quest’anno c’è l’inedita modalità Trofeo costruttori per giocatori singoli. Non manca il multiplayer, così da poterti sfidare con i tuoi amici e vivere eventi unici che si aggiornano ogni weekend. Per concludere segnaliamo l‘IA rivista, per avere avversari sempre pronti a metterti in difficoltà. Con simulazione di danni e sporcizia mai così reali, godendo degli effetti visivi fotorealistici col ray-tracing in tempo reale.



