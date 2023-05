Amazon, momenti di FOLLIA: tablet da 11'' con tastiera inclusa, a soli 70€ col coupon

AWOW 2in1 Tablet Android 11 è un dispositivo ibrido che funziona sia come tablet che come laptop e utilizza il sistema operativo Android 11. Questo dispositivo offre una combinazione di mobilità e funzionalità che lo rende adatto per molte attività. Con lo sconto del 17% e il coupon da spuntare di 20€, lo puoi avere su Amazon a soli 70€. E nel prezzo sono comprese le spese di spedizione. Un affare, non credete?

Tablet AWOW, tablet low cost ma completo di tutto

Il tablet ha uno schermo da 11,6 pollici Full HD con una risoluzione di 1920×1080 pixel. È alimentato da un processore Octa-Core con 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna, che possono essere espansi fino a 512 GB tramite una scheda microSD. Inoltre, ha una batteria da 8000 mAh che garantisce un’autonomia di utilizzo di circa 8 ore.

Il design è sottile e leggero, con un peso di soli 900 grammi, il che lo rende facile da trasportare ovunque tu vada. Inoltre, ha una fotocamera frontale da 2 MP e una fotocamera posteriore da 5 MP, che ti consentono di scattare foto e registrare video. Il dispositivo ha una porta USB Type-C per la ricarica e la connessione ad altri dispositivi. Inoltre, è dotato di Wi-Fi dual-band e Bluetooth 5.0 per la connettività wireless, e ha anche una porta HDMI che ti consente di collegare il tablet a uno schermo esterno.

Infine, il tablet è dotato di una tastiera staccabile che ti consente di utilizzarlo come un laptop tradizionale, che ha anche un touchpad integrato per una maggiore comodità d’uso. In definitiva, questo è un dispositivo versatile e adatto sia per il lavoro che per il tempo libero, e con lo sconto del 17% e il coupon da spuntare di 20€, lo puoi avere su Amazon a soli 70€.

