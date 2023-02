Amazon, non solo tech: TRENTA prodotti da comprare a tutti i costi a San Valentino

Mancano poche ore alla festa più romantica dell’anno e la domanda sorge spontanea: cosa avranno scelto gli italiani per sorprendere la propria dolce metà? A svelarlo è Amazon.it che, per l’occasione, condivide i prodotti bestseller di San Valentino 2023, offrendo uno spaccato sulle abitudini di consumo dei clienti italiani e su ciò che sta loro più “a cuore”, ma anche qualche suggerimento per i ritardatari che sfrutteranno questi minuti per cercare di acquistare il regalo giusto per il proprio partner, nella speranza di riuscire ad averlo in tempo a casa grazie a Prime. I tutto combinato con i nostri di suggerimenti, per un elenco di trenta prodotti di vario genere per tutti i gusti e tutte le tasche da prendere come spunto per i vostri eventuali doni.

San Valentino con Amazon

Nei giorni immediatamente precedenti a San Valentino, i clienti Amazon.it hanno scelto di concedersi una dosa extra di dolcezza! In cima alle loro preferenze troviamo infatti gli intramontabili Baci Perugina, seguiti da originali idee regalo per immortalare il sentimento d’amore, come oggetti personalizzati, sex toys e i kit per mixology, elementi perfetti per aggiungere un po’ di pepe alla serata. Ecco alcuni suggerimenti:

