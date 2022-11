Amazon, NOVITÀ pazzesca: nuova sezione dedicata alle riviste italiane in digitale

Amazon annuncia oggi che è disponibile su Amazon.it la nuova sezione dedicata alle riviste italiane disponibili in formato digitale. I clienti in Italia che sono iscritti a Kindle Unlimited, possono addirittura accedere ai magazine senza costi aggiuntivi, mentre tutti gli altri clienti possono comodamente acquistarli in formato digitale al prezzo indicato all’interno della vetrina dedicata.

Su Amazon.it una nuova sezione dedicata alla lettura

Dalla moda all’architettura, dalla cucina alla scienza fino a viaggi, sport, musica e molto altro, se sei cliente di Amazon.it puoi quindi trovare su www.amazon.it/riviste tutti gli ultimi numeri delle riviste disponibili dei più importanti editori come Condé Nast, Hearst, Gruppo Mondadori, e Sprea.

Un’occasione per poter leggere tutto quello che ti piace con poci click e avere sempre a portata di mano la tua rivista preferita. Dunque, ricapitolando, per poterti gustare le riviste su Amazon hai due opzioni:

GRATIS se sei abbonato a Kindle Unlimited (provarlo gratis per 30 giorni);

A pagamento, ovverosia acquistando singolarmente la rivista che ti itneressa.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.