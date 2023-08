Amazon, OCCASIONI SPAZIALI di FERRAGOSTO: prezzi dell'altro MONDO

Orologio da donna con chiamata vocale

Se stai cercando un modo per tenere traccia della tua salute e rimanere connessa con il tuo smartphone, questo stilosissimo smartwatch è l’accessorio perfetto per te. Con un design elegante e una gamma completa di funzioni, questo orologio smart è progettato appositamente per le donne moderne. Grazie alla connessione Bluetooth, potrai ricevere chiamate in vivavoce direttamente dal tuo polso, senza dover prendere il telefono. Su Amazon grazie alla combo sconto più coupon del 10% che si attiva in automatico in pagina, puoi comprarlo a soli 37€ incluse le spedizioni via Prime. Un’occasione rara.

G-Homa Telecamera di sicurezza esterna

G-Homa, videocamera sorveglianza interna ed esterna WiFi adotta la luce a doppia sorgente, ha aggiornato la qualità video con 1080P HD ad alta risoluzione, vede fino a 33 piedi di distanza al buio. Una grande visione grandangolare, una connessione più stabile e una chiara videosorveglianza in tempo reale proteggono la tua casa a 47,00€ grazie al coupon da spuntare col 20€ di sconto.

SoundPEATS TrueAir2

Sei libero di non crederci, ma questi auricolari Bluetooth 5.2 SoundPEATS TrueAir2 sono in offerta. Questi gioiellini sono infatti in grado di offrirti per una miseria un ottimo isolamento, suono pulito e microfono performante anche in caso di forte vento. E allora, fidati, vai subito su Amazon e chiudi immediatamente l’acquisto, per averli a soli 23 euro, scontati del 39% grazie alla combo sconto base più coupon da spuntare in pagina.

Penna TQQ, alternativa ad Apple Pencil (-70%)

La penna TQQ per Apple iPad è un’opzione versatile e funzionale alternativa ad Apple Pencil, per coloro che desiderano un’esperienza di scrittura e disegno più precisa e fluida sul proprio iPad. Questa validissima alternativa ai prodotti originali Apple oggi ti costa una miseria, appena 13€ grazie allo sconto pazzesco nato dalla combinazione tra un coupon del 20% e un codice promozionale (N9R77PHW) da inserire in cassa, che taglia ancora il prezzo del 50%. Le spedizioni sono addirittura gratis, un super affare.

Pendrive Lexar

La chiavetta USB 64GB Lexar è una pendrive ad alta capacità dal design elegante e classico interamente in metallo con supporto per la connessione USB 3.2 Gen 1. Questo significa che è in grado di trasferire dati a una velocità fino a 5 Gb/s, garantendo tempi di trasferimento veloci e efficienti. Il dispositivo non è solo robusto e durevole, ma anche capiente e con appena 13€, grazie al coupon da spuntare in pagina, ti garantisce anche ottime prestazioni i n lettura e scrittura.

Powerbank con LED Charmast

Ti bastano solo 17€ circa per risolvere tutti i tuoi problemi di ricarica quando sei in giro. Oggi su Amazon c’è infatti un potente caricabatterie a questo prezzo affare che funziona con tutti i dispositivi, indipendentemente dalle loro dimensioni. In più con le spedizioni rapide e gratuite.

Tagliaerba a batteria Black+Decker

Il tagliaerba a batteria Black+Decker è la soluzione ideale per mantenere il tuo prato sempre perfettamente curato, senza dover affrontare la complicazione dei cavi e senza l’uso di carburante. Questo tagliaerba alimentato a batteria al litio offre una grande praticità e flessibilità durante la tua attività di taglio. Oggi questo “amico” del tuo giardino costa appena 99€ grazie allo sconto del 52% su Amazon. Le spese di spedizione sono gratuite via Prime.

Tablet da 10” JUSYEA

Il tablet da 10” è un dispositivo Android di ultima generazione che ti offre una vasta gamma di funzionalità avanzate e prestazioni elevate. Con una potente combinazione di hardware e software, questo tablet ti permette di svolgere molteplici attività, dal lavoro al divertimento, con facilità e fluidità. Inoltre costa davvero poco, appena 79€. Proprio così, grazie alla combinazione tra lo sconto del 33% sul prezzo di listino e il coupon da 20€ da spuntare, in pagina, il dispositivo ti costa pochissimo.

Cavo USB Type-C di IZHOI

Il cavo USB Type-C di IZHOI è progettato per offrire una ricarica rapida e un’efficienza ottimale durante l’uso del tuo dispositivo. Dotato di un connettore USB Type-C a 90 gradi, questo cavo offre una soluzione pratica per evitare ingombri e facilitare l’utilizzo del tuo smartphone o tablet. La sua struttura resistente previene danni e rotture durante l’utilizzo quotidiano, offrendo una connessione stabile e sicura. Questo utilissimo cavo su Amazon ti costa poco più di 2€ grazie al coupon del 50% che si attiva in automatico sulla pagina del prodotto.

Xute Raspberry Pi 4 Model B

Il kit di avvio Xute Raspberry Pi 4 Model B ti offre tutto ciò di cui hai bisogno per iniziare a utilizzare il tuo Raspberry Pi 4 in modo semplice ed efficiente. Con 8GB di RAM, potrai eseguire facilmente applicazioni complesse e multitasking senza rallentamenti. Oggi puoi acquistarlo su Amazon a 179€ sfruttando il coupon di sconto di 20€, da spuntare in pagina. Le spedizioni sono gratuite via Prime.

