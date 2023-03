Amazon, Offerte di Primavera FURBE: 5 oggetti CURIOSI che ti servono

Su Amazon anche oggi ci sono tanti prodotti che per diverse ragioni non trovi in vetrina che però, una volta trovati e acquistati, ti permettono di fare ottimi affari oppure del semplice shopping salutare. Non ci credi? Allora guarda questi questi gadget tech.

Ventilatore portatile USB: fresca genialità su Amazon

Per le giornate più calde, niente di meglio di un ventilatore da collo portatile. Un’autentica genialata che puoi fare tua ora a soli 19€, spedizioni incluse. La ventola da collo USB può funzionare per 3-9 ore (a seconda della diversa velocità) per mantenerti fresco nelle calde giornate estive. È ottimo per le attività domestiche e all’aperto.

Misuratore della qualità dell’Acqua TDS PH 2 in 1

Questo kit contiene misuratore della qualità dell’acqua TDS PH 2 in 1 è lo strumento perfetto per testare la qualità dell’acqua e la sua temperatura EC in pochi secondi. In questo modo avrete sempre a portata di “vista” l’equilibrio del pH di liquidi in una varietà di applicazioni. Fai tuo questo piccolo gioiellino a soli 9€: le spedizioni sono gratuite grazie ai servizi Prime.

Lampada, ventilatore e macchina da sonno rilassante

La macchina del suono rilassante è un altro accessorio di quelli irrinunciabili se si vuole dormire bene. Il dispositivo combina luce notturna soffusa e suono rilassante, ed emette suoni di onde dell’oceano, pioggia e in generale sonorità che aiutano a rilassare, alleviando lo stress e l’ansia, stimolando l’addormentamento. Propone 35 atmosfere sonore, per un sonno migliore. Prezzo: 15€.

Accendino elettrico ricaricabile USB con torcia a LED e bussola

Compatto e leggero, questo accendino elettrico è in realtà una torcia completa di tutto, perfetta soprattutto per le escursioni e il campeggio. Dotata di una efficiente bussola, lo porti sempre con te, comodamente attaccata allo zaino o alla cinta con l’apposito cordino, e quando hai necessità lo usi. La torcia LED genera 100 lumen e ha una grande batteria. Su Amazon oggi è a 27€.

Penna tattica multifuzione per Autodifesa con Rompivetro

Questo incredibile gadget ha 12 funzioni molto utili: bussola, rompivetro, cacciavite, apribottiglie, chiave a brugola, torcia elettrica, penna, bordo seghettato, penna capacitiva, ecc. Questa penna, di fatto, è perfetta soprattutto per coloro che amano l’avventura o fanno un lavoro pericoloso che li porta a trovarsi spesso fuori casa, in luoghi impervi. Oggi ti costa solo 9€.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.