Amazon per il fai da te: 10 accessori INDISPENSABILI per i lavori di bricolage

Che tu sia un professionista o un “semplice” appassionato di bricolage e di lavoretti per i fai da te, su Amazon trovi un’ampia scelta di prodotti anche tech per svolgere al meglio il tuo lavoro e semplificarti la vita. Non ci credi? Guarda cosa abbiamo trovato per te.

Penna multifunzione con Livella

Un fantastico gadget che porterà molta comodità nelle vostre vite, adatto agli uomini, a qualsiasi appassionato di fai da te! La penna multifunzionale soddisfa infatti le esigenze di vita quotidiana / ufficio di chiunque. Una penna per più scopi: è infatti righello, livella, combinazione di cacciaviti piccoli, penna stilo, penna grafica e pennino touch! Un gadget incredibile e super utile che oggi puoi fare tuo con appena 10 euro tutto incluso, anche le spese di spedizione.

Cacciavite elettrico

Ecco uno di quei gadget che non ti aspettavi magari esistesse e che invece c’è e può tornarti estremamene utile tenere a casa. Parliamo di un eccellente cacciavite elettrico di HOTO: ottima impugnatura antiscivolo, ma anche robusto, puoi usarlo con le sue 12 punte in dotazione per qualsiasi tipo di lavoro dove è richiesta una certa precisione. Lo porti a casa a 37€ circa da Amazon, con le spedizioni che sono rapide e gratis garantite dai servizi Prime.

Il metro laser SMART di Xiaomi

Xiaomi Smart Laser Measure è un misuratore laser ultra preciso e semplice da usare. Questo misuratore di alta precisione professionale offre ±3mm di accuratezza, rendendo così la misurazione in tempo reale accurata e stabile. Il dispositivo è resistente all’usura e ai graffi: la lega di alluminio leggera e la plastica di ingegneria ad alta resistenza di cui è costituito creano un aspetto opaco delicato e rendono il dispositivo resistente all’usura e ai danni. Oggi questo gioiellino può essere tuo a soli 39€, con lo sconto del 20% applicato da Amazon. Le spedizioni sono gratuite via Prime.

Scanner da parete e metal detector

Questo scanner da parete è un rilevatore super utile perché individua perni/legno/cavi CA in più punti del muro. Che tu sia un professionista, un proprietario di una casa o un appassionato di fai da te, questo gadget ti eviterà un mucchio di problemi e anche qualche rischio. Col coupon ti costa 35€.

Set di utensili 51 pezzi bricolage

Questa valigetta multifunzionale con ben 51 utensili domestici contiene vari accessori manuali che possono essere utilizzati per l’installazione e la manutenzione più semplice di mobili, illuminazione, prodotti in legno, elettrodomestici, automobili, lavelli da cucina, biciclette, magazzini, impianti idraulici, ecc. Con appena 41€ ti assicuri un kit grazie al quale non avrai più bisogno di rivolgerti ai vicini per farti prestare questo o quell’utensile, né chiamare un professionista per un lavoretto facile facile.

Black+Decker : l’ottimo set 109 in 1

A prescindere che tu sia un appassionato di bricolage o che lavori in un’autofficina, troverai il set Black+Decker ideale per soddisfare le tue esigenze. Con le promozioni Amazon del momento, puoi fare un ottimo affare e portare tutto a casa a 27€ circa. Per approfittare del risparmio del 16% devi solo completare l’ordine al volo.