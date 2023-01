Amazon per veri fan: 5 gadget tech STRANI a meno di 30€ da NON PERDERE

Amazon è il sito di e-commerce più grande del mondo. E come spesso accade in questi casi, ci sono tanti prodotti che per diverse ragioni non trovi in vetrina. Oggetti spesso interessanti o semplicemente curiosi che però ti permettono di fare ottimi affari oppure del semplice shopping salutare. Non ci credi? Allora guarda questi questi gadget tech che puoi portare a casa con pochi euro: praticamente paghi solo le spedizioni.

REAPP Bloccadisco Moto Lucchetto Moto Antifurto

Questo utilissimo quanto compatto blocca disco è ottimo per l’antifurto di moto e biciclette indoor e outdoor. È dotato di un sensore sensibile incorporato, che una volta rilevata una vibrazione o un movimento, emette un allarme continuo di 110 db per fermare eventuali ladri che cercano di spostare il veicolo o forzare il lucchetto. Quest’ultimo ha un cilindro in lega di alluminio molto resistente sviluppato autonomamente, e una chiave in rame, che rende lo sblocco molto più agevole.

Trasmettitore FM Bluetooth 5.0

Dulcis in fundo, un pensierino anche per la vecchia utilitaria con cui facciamo avanti e indietro per il mare. A “lei” possiamo regalare questo bel gadget che la rende magicamente smart. Collega il trasmettitore alla presa dell’accendisigari, sintonizza la tua autoradio FM su una stazione vuota e regola il device su di essa. A quel punto puoi farci di tutto, dalle chiamate in vivavoce a ricaricare due dispositivi contemporaneamente grazie alle due porte USB. Spunta il coupon in pagina per avere lo sconto del 50% e prenderlo a soli 9,50 euro.

Modem da viaggio

Quando ci si trova fuori casa per lungo tempo, sia per vacanza o per viaggi di lavoro, per collegarci a Internet tendiamo a utilizzare lo smartphone come hotspot. Ma la cosa non sempre funziona a dovere e anzi alla lunga si finisce per rinunciare alla Rete in quanto la connessione può risultare poco stabile o lenta, e così via. Per fortuna però esistono dispositivi come questo incredibile mini router portatile wireless che oggi compri su Amazon a un prezzo super conveniente: appena 30 euro. Le spedizioni sono gratuite.

Compralo su Amazon a 30€ Cacciavite elettrico con luce a LED Ecco uno di quei gadget che non ti aspettavi magari esistesse e che invece c’è e può tornarti estremamene utile tenere a casa. Parliamo di un eccellente cacciavite elettrico sottile, leggero, ma anche robusto, puoi usarlo con le sue 20 punte in dotazione per qualsiasi tipo di lavoro dove è richiesta una certa precisione. Compralo su Amazon a 24€ Sterilizza tutto a raggi UV + ricaricatore Wireless Igienizzare il proprio smartphone, così come altri oggetti che teniamo sempre in mano e poggiamo un po’ ovunque, è molto importante se si vogliono evitare infezioni di ogni genere. In fondo, se ci pensiamo un attimo, chissà cosa è stato posato sul tavolino del bar dove consumiamo un caffè, o chi ha toccato prima di noi il carrello della spesa prima che finisse nelle nostre mani. Le stesse con le quali poi tocchiamo lo smartphone o le chiavi di casa o dell’auto. Con questo interessantissimo dispositivo di Belkin, con appena 26€ puoi risolvere ogni problema di igienizzazione. Compralo su Amazon a 26€

