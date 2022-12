Amazon per veri fan: 5 gadget tech STRANI a meno di 30€ da NON PERDERE

Amazon è il sito di e-commerce più grande del mondo. E come spesso accade in questi casi, ci sono tanti prodotti che per diverse ragioni non trovi in vetrina. Oggetti spesso interessanti o semplicemente curiosi che però ti permettono di fare ottimi affari oppure del semplice shopping salutare. Non ci credi? Allora guarda questi questi gadget tech che puoi portare a casa con pochi euro: praticamente paghi solo le spedizioni.

Portachiavi tech 3 in 1

Il portachiavi tech 3 in 1 è un oggetto utile, sfizioso e unico, che puoi sfruttare come cavo di emergenza per ricaricare rapidamente qualsiasi device. Lo porti a casa a 14€ circa e ti godi un meccanismo studiato per renderlo super compatto, ma contemporaneamente un prodotto con più funzioni. Infatti, da un lato hai un’uscita USB, mentre dall’altra ce ne sono ben tre adatti a tutti i device Apple e Android: microUSB, Lightning e USB C.

ZUS – caricatore USB, segnalatore GPS e monitor batteria auto

ZUS è un utilissimo aggeggino multifunzionale. Non solo è un super utile carica batterie USB da auto intelligente, che può ricaricare fino a due dispositivi alla massima velocità, ma è anche un comodo rilevatore GPS. Proprio così: quante volte parcheggiate l’auto e dopo non vi ricordate il punto esatto? Ebbene, con questo gioiellino problema risolto: basta lanciare l’apposita app installabile sullo smartphone che in pochi secondi ti localizzerà la vettura. Dulcis in fundo, monitora e rileva i Kmpercorsi ogni giorno, lo stato della batteria e ti avvisa quando è poco efficiente.

Torcia, accendino e lanternino 3 in 1

Questa incredibile torcia elettrica con funzioni di accendino, lanterna micro e ricarica USB è una di quelle genialate che nemmeno immagini possa esistere. In questo momento lo trovi in scoto su Amazon a soli 14€, pochi pezzi disponibili.

Rilevatore di CO2

Questo prodotto ti permette il rilevamento di diversi pericoli: anidride carbonica, valutazione del pericolo, rilevamento della temperatura e dell’umidità, sistema di allarme intelligente, algoritmo di riconoscimento dei gas, anti-interferenza multipla, tecnologia di convezione dell’aria, calibrazione della compensazione dell’effetto serra. Su Amazon costa al momento 15€.

Sterilizza tutto a raggi UV + ricaricatore Wireless

Igienizzare il proprio smartphone, così come altri oggetti che teniamo sempre in mano e poggiamo un po’ ovunque, è molto importante se si vogliono evitare infezioni di ogni genere. In fondo, se ci pensiamo un attimo, chissà cosa è stato posato sul tavolino del bar dove consumiamo un caffè, o chi ha toccato prima di noi il carrello della spesa prima che finisse nelle nostre mani. Le stesse con le quali poi tocchiamo lo smartphone o le chiavi di casa o dell’auto. Con questo interessantissimo dispositivo di Belkin, con appena 26€ puoi risolvere ogni problema di igienizzazione.

