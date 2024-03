Amazon perde LA TESTA: la presa smart più intelligente solo ora in sconto SHOCK (-25%)

È uno degli accessori per la casa più interessanti ma di cui forse ancora non sapevi di avere bisogno. Grazie all’ultima promo folle di Amazon puoi finalmente farlo tuo, così da testarne le potenzialità e da non separartene mai più. Stiamo parlando della presa intelligente di VIMAR, che puoi fare tua a 14,99 euro con uno sconto del 25% rispetto al prezzo consigliato. Con il WiFi incluso, la compatibilità con Alexa e Google e i comandi vocali integrati, avrai modo di trasformare completamente casa tua. Approfitta immediatamente della promo, avrai il meglio della tecnologia sempre a portata di mano.

Presa smart VIMAR: domotica e risparmio da oggi a casa tua

Questa fantastica presa smart di VIMAR è tutto ciò che potresti cercare per rendere più smart casa tua. Acquistandola subito potrai gestire gli elettrodomestici e le lampade sia da remoto con lo smartphone che utilizzando la voce tramite gli smart speaker compatibili con Amazon Alexa e con Google Home. Tutto quello che devi fare è collegare i vari apparecchi alla multipresa o all’adattatore smart. Così da accendere e spegnere le luci, controllare i consumi e coordinare assieme più funzioni. In base alle tue esigenze del momento e alle tue abitudini.

Sfruttando l’app View Product proprietaria di VIMAR, troverai diversi strumenti che giocano a tuo favore. Tra l’automazione per decidere se ad un evento deve succedere qualcosa (es. luci che si accendono al tramonto) e la funzione timer per posticipare l’accensione di un dispositivo, avrai un comfort senza precedenti. Puoi anche controllare il tutto da remoto, per esempio per simulare la tua presenza in casa e accendere una lampada. Così da tenere lontani i malintenzionati. O ancora, ricevere notifiche se un dispositivo è offline e privo di energia. Pensate al frigorifero, in caso di blackout.

Questo è tanto altro deve essere tuo oggi stesso, con lo sconto del 25% diventa più semplice e piacevole completare l’acquisto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.