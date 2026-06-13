Amazon porta in Italia i nuovi Kindle Scribe: arriva Colorsoft, il primo modello a colori

La famiglia dei dispositivi e-paper per lettura, appunti e scrittura digitale si allarga e il nome da tenere d’occhio è Kindle Scribe Colorsoft, il primo modello della serie con schermo a colori da 11 pollici. Il lancio arriva dopo l’annuncio del mese scorso e porta con sé anche nuove versioni in bianco e nero, più rapide e con un software pensato di più per chi studia, lavora e prende appunti ogni giorno.

Kindle Scribe Colorsoft, debutta lo schermo a colori da 11 pollici

Il modello che inevitabilmente finisce sotto i riflettori è Kindle Scribe Colorsoft. È il primo Scribe con display e-paper a colori e si rivolge a chi non usa il dispositivo solo per leggere libri, ma anche per sfogliare documenti, evidenziare passaggi, prendere note e fare piccoli disegni. Lo schermo da 11 pollici conserva il classico effetto carta dei Kindle, con l’obiettivo indicato da Amazon di affaticare meno la vista rispetto a un tablet tradizionale. Durante la presentazione organizzata da Amazon a Milano, il dispositivo è stato mostrato alle prese con tratti colorati, annotazioni, menu e libreria. Al primo contatto dà l’idea di voler stare nel mezzo: non è un iPad, non è un tablet Android, ma non è nemmeno un semplice eBook reader. Somiglia di più a un taccuino digitale, pensato per studio, lavoro e letture lunghe.

Scrittura, disegno e lettura: cosa cambia davvero nell’uso quotidiano

La novità più concreta sta nel modo in cui scrittura, disegno e lettura convivono nello stesso dispositivo. La penna inclusa permette di scrivere nei taccuini digitali, nei documenti compatibili e nei libri che supportano le annotazioni. Amazon parla di una risposta più veloce rispetto alla generazione precedente.

Da quanto mostrato durante l’evento, il tratto appare stabile e naturale, soprattutto nelle note a mano libera e negli schizzi più semplici. Il colore aggiunge qualcosa in più: appunti, evidenziazioni, correzioni e disegni si distinguono senza doversi affidare solo a spessori diversi o al grigio. Per studenti, professionisti e lettori che lavorano su PDF o materiali complessi non è un dettaglio da poco. Resta però un punto fermo: Kindle Scribe Colorsoft non nasce per sostituire un tablet multimediale. Niente corsa a video, app pesanti o intrattenimento. Qui l’idea è un uso più lento, ordinato, vicino alla carta.

Nuovo chip, penna e software: più velocità e funzioni per lavorare meglio

Dentro la scocca Amazon ha inserito un nuovo chip quad-core, indicato dall’azienda come uno degli elementi che rendono il sistema più reattivo. Sui nuovi modelli monocromatici, il miglioramento dichiarato è del 40% nelle operazioni di scrittura e cambio pagina rispetto alla generazione precedente. Sono dati forniti da Amazon e andranno verificati nell’uso di tutti i giorni, ma la direzione è chiara: meno attese quando si passa da un documento all’altro, si sfoglia un libro o si riprendono gli appunti. Anche il software cambia.

Arrivano Quick Notes, per prendere note al volo dalla nuova schermata iniziale, l’integrazione con Google Drive e OneDrive per importare ed esportare file, e il supporto a OneNote. Amazon cita anche una ricerca basata sull’AI, utile per ritrovare contenuti e appunti, insieme a una gestione più ordinata dello spazio di lavoro. Sembrano piccoli ritocchi, ma su un dispositivo del genere possono fare la differenza tra un prodotto curioso e uno strumento usato davvero ogni giorno.

Prezzi in Italia, versioni disponibili e differenze tra i modelli

La nuova gamma Kindle Scribe è già in vendita in Italia con disponibilità immediata. Kindle Scribe Colorsoft costa 649,99 euro nella versione da 32 GB e 699,99 euro in quella da 64 GB, nelle colorazioni Grafite e Porpora. Il modello monocromatico con luce frontale parte da 519,99 euro per la versione da 32 GB e arriva a 569,99 euro per quella da 64 GB. C’è poi una variante più semplice, senza luce frontale, proposta a 449,99 euro con 16 GB di memoria interna.

Tutti i modelli hanno display da 11 pollici. Il nuovo Scribe monocromatico pesa circa 400 grammi e ha uno spessore di 5,4 millimetri, numeri che lo collocano tra i dispositivi e-paper più sottili della categoria. La scelta dipende dall’uso: chi lavora molto con annotazioni, colori e documenti può guardare al Colorsoft; chi cerca soprattutto lettura e scrittura in bianco e nero può orientarsi sui nuovi Scribe tradizionali, con o senza luce frontale.