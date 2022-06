Amazon: potente bici elettrica a prezzo SHOCK, super affare

Se il prezzo vi sembra a prima vista un po’ troppo alto, dopo aver letto le caratteristiche della Samebike 20LVXD30-II converrete con noi che in realtà la bici vale ogni singolo centesimo del suo costo. Perché non stiamo parlando di una qualsiasi bicicletta elettrica dozzinale, di quelle che spendi poco , ma magari alla fine durano anche poco . Quello che vi suggeriamo è un prodotto bellissimo sotto il profilo estetico, costruito con materiali ricercati per resistere agli urti e durare nel tempo. Aspetto che la rende unica rispetto ad altri della concorrenza.

Dalle dimensioni compatte, ti dà la possibilità di piegarla per ridurre ulteriormente l’ingombro, aspetto che la rende perfetta per l’utilizzo in città. Telaio da montagna con sospensione in lega di alluminio da 20 “, facile da piegare, con cerchio in lega di magnesio (sei linee). Più resistente e robusto. Ma i punti di forza sono il potente motore da 250W, la capiente batteria agli ioni di litio da 10,4 Ah / 48 V con cella di alimentazione 18650, rimovibile, che puoi portare a casa o in ufficio per ricaricarla, il controllo della velocità indipendente e un sistema di frenaggio professionale a doppio disco anteriore e posteriore.

Quando non ti serve basta poi piegarla e riporla in un angolo anche dei più piccolo degli appartamenti, con un ingombro praticamente pari a zero. In questo modo la porti davvero dove vuoi e, soprattutto, ti assicuri anche di non lasciarla in giro, magari per strada, dove non si sa mai che fine possa fare. Insomma, hai capito senz’altro a questo punto che questa bicicletta elettrica vale ogni centesimo del suo prezzo, ma che è un investimento vero e proprio.

Guidando questa bici elettrica Samebike 20LVXD30-II non solo puoi evitare gli ingorghi, ma puoi anche scegliere un modo sano per andare ovunque per proteggere il nostro ambiente. Inoltre, oltre a far bene alla tua salute, averla ti aiuta anche a risparmiare carburante e a trovare sempre parcheggio. Falla tua seguendo questo link a 819€ e approfitta del servizio per godere anche di spedizioni assolutamente gratuite.