In un caldo martedì di luglio è arrivata un’importante notizia relativa ad Amazon Prime e che riguarda tutti coloro che in Italia sono abbonati al servizio del gigante di Seattle.

A partire dal 15 settembre 2022 aumenteranno i costi di tutti gli abbonamenti disponibili per gli utenti con sede nello stivale. Di seguito le cifre del nuovo tariffario:

Abbonamento mensile: da 3,99 euro a 4,99 euro

da 3,99 euro a Abbonamento annuale: da 36 euro a 49,90 euro

da 36 euro a Prime Student: da 1,99 euro a 2,49 al mese; da 18 euro a 25,95 all’anno

Il rincaro sarà applicato a partire dal primo rinnovo utile, sia per gli abbonamenti mensili che per quelli annuali. Se, ad esempio, la tua iscrizione è stata rinnovata in data 15 luglio, pagherai i 14 euro in più a partire dal 15 luglio del 2023. Per scoprire tutti i dettagli sul tuo abbonamento, consulta la sezione Gestisci Iscrizione su Amazon.it o tramite l’app per smartphone e tablet.

Se sei interessato/a a tutti i vantaggi di Prime Video e non sei ancora abbonato/a, ti consiglio di iscriverti ora, così da risparmiare 14 euro sulla sottoscrizione annuale (che già di per sé è più conveniente di quella mensile).

A cosa è dovuto l’aumento dei prezzi? Colpa dell’inflazione che ha fatto lievitare in modo generale e sostanziale i costi complessivi. Parola di Amazon:

Questa modifica è realizzata sulla base di, e in conformità con, la Clausola 5 dei Termini e Condizioni Amazon Prime. Le ragioni di questa modifica sono relative a un aumento generale e sostanziale dei costi complessivi dovuti all’inflazione, che incide sui costi specifici del servizio Amazon Prime in Italia e si basano su circostanze esterne, fuori dal nostro controllo.

Amazon Prime è vantaggioso, nonostante il rincaro

Qualcuno potrebbe storcere il naso, ma Amazon Prime – anche a 49,90 euro l’anno – resta un servizio eccellente sotto ogni punto di vista. Basta dare un’occhiata a ciò che l’abbonamento include per rendersene immediatamente conto:

Consegne gratuite e rapidissime (nella maggior parte dei casi in 1-2 giorni lavorativi) su milioni di prodotti acquistabili su Amazon.it.

Lo sconfinato catalogo di Prime Video, con amatissime serie come The Boys e l’italiana LOL, film, documentari e i grandi match della Champions League.

Centinaia di eBook con Prime Reading.

Oltre due milioni di brani da ascoltare in streaming su Prime Music, senza pubblicità.

Contenuti esclusivi (skin, veicoli, personalizzazioni ecc.) e addirittura giochi gratuiti da riscattare – anche – tramite Twitch (piattaforma di proprietà di Amazon, ndr).

Spazio di archiviazione illimitato su Amazon Photos, al massimo della qualità (non come Google Foto).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.